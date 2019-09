L’immaginario cresce su basi di cemento di Giuseppe Lupo

Per un miracolo della prospettiva, quando gli aerei decollano da Linate e compiono la prima virata, il Palazzo Mondadori non appare schiacciato in basso, come solitamente si verifica per tutti gli altri edifici che gli stanno intorno, ma conserva il suo slancio, la sua eleganza, perfino il misterioso nascondersi dei vetri sotto le colonne protettive. È quasi impossibile che lo sguardo passi oltre perché il gioco delle arcate, su cui la luce del sole svolge il compito di rude carezza, ha il potere persuasivo di convincere chiunque a sospettare un tratto di originalità in un luogo che invece appare solo orizzonte piatto, punteggiato da pioppi, segnato da strade, binari, cavalcavia e con il miracolo di un pezzettino di cielo, stampato sul terreno a chiazze qua e là. È l’acqua del vicino idroscalo o del laghetto di fianco a creare l’effetto di uno specchio, a patto però che non ci siano nuvole e il cielo di Lombardia si presenti «così bello quand’è bello, così splendido, così in pace», come scriveva Manzoni.

La visione di Niemeyer

Credo sia questa la condizione meteorologica ideale per avvicinarsi all’edificio, sfiorare il laghetto che ha la forma di un ovale sbilenco, da cui spunta la scultura di Arnaldo Pomodoro che si chiama «Colonna dai grandi fogli», e girare torno torno al perimetro per comprendere una spazialità fatta prevalentemente di prati. Difficile dire cosa avesse immaginato l’architetto Oscar Niemeyer, quando fece i primi sopralluoghi in questa zona e “vide” - sarà il caso di usare questo termine che nella sua radice antica congiunge la nozione di idea con quella di sogno - una costruzione che doveva salire dal niente della pianura e suscitare meraviglia, sbalordire, incantare, imprigionare gli occhi.

Nelle foto che lo ritraggono in inverno, seduto a un gradino e con il cappotto addosso, Niemeyer ha lo sguardo di chi vive nella consapevolezza di appartenere a un altro, più nuovo occidente, com’è appunto il Brasile dov’era nato, abituato a osservare la vita dalla parte del tramonto, dentro quella luce calante di cui sono pieni i libri di Guimarães Rosa, García Márquez, Vargas Llosa.

Il paradosso sta proprio qui: siamo ai piedi di un edificio uscito dalla mente di un sudamericano, ma l’aria del tramonto non segna le pareti. Anzi la sensazione che si ricava è esattamente all’opposto: le campate di cemento armato traggono forza dall’est, che è il punto cardinale in cui si trova il palazzo rispetto alla planimetria di Milano.

Il luogo dove nascono le storie

L’oriente è il luogo dove nascono le storie. Questo ci ha insegnato la tradizione mediterranea e la sede pensata per un editore di forti ambizioni come Mondadori non poteva non essere collocata a est di una città che era e rimane la culla di una luminosa cultura politecnica.