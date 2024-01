L’immigrato perseguitato dalla criminalità comune in un paese «sicuro» ha diritto all’asilo

I punti chiave L’obbligo di attivare l’istruttoria

Il giudice non può escludere l’asilo o la protezione umanitaria, chiesta dall’immigrato che si dichiara perseguitato, solo perché proviene da un paese considerato sicuro e perché all’origine delle vessazioni non ci sono motivi, politici, razziali o religiosi. La Cassazione ha così accolto il ricorso di un cittadino del Marocco che chiedeva asilo all’Italia, stato in cui viveva da tempo, per sfuggire alla persecuzione della criminalità comune.

Nel suo racconto il nordafricano aveva parlato delle violenze subìte, certificate dalle cicatrici sul corpo, oltre a esprimere il suo timore che la polizia, a cui aveva denunciato i soprusi, fosse stata corrotta dai suoi aguzzini. Un dubbio supportato anche dalle informazioni specifiche relative al livello di permeabilità alla corruzione degli organi di polizia in Marocco. Per il Tribunale però quanto riferito non bastava.

Le lesioni mostrate dal ricorrente potevano essere i “segni” di fatti accaduti in altri contesti, «e comunque ove per ipotesi, fossero conseguenti proprio alle descritte vessazioni subìte dal richiedente asilo indicavano aggressioni non motivate da ragioni politiche, razziali o religiose».

L’obbligo di attivare l’istruttoria

Basandosi su queste considerazioni - sottolinea la Suprema corte - il Tribunale aveva ritenuto superfluo «attivare i poteri istruttori officiosi, sia sul piano generale, atteso lo status del Paese d’origine del ricorrente (si trattava del Marocco, paese definito sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis del Dlgs 251 del 2007) sia per la natura privata della vicenda».

Una decisione che la Cassazione non condivide e annulla con rinvio. Per la Corte di legittimità, infatti, i motivi della persecuzione non contano né importa che gli autori siano soggetti privati e non statali. È infine ininfluente che il paese sia catalogato come sicuro se non è in grado di offrire una protezione effettiva.