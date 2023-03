L’immobiliare alla sfida dei tassi d’interesse e del futuro sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Resilienza è una parola abusata, ma che si adatta al 2022 del mercato immobiliare. Il real estate ha resistito ai venti di guerra, all’impennata dell’inflazione, alla scarsa fiducia nell’economia. Con qualche scricchiolìo. Oggi deve resistere all’ondata di crisi che ha travolto alcune banche. I volumi 2022 nonostante le più fosche previsioni hanno tenuto, per poi frenare in questo inizio 2023.

Alla resilienza deve dunque subentrare una maggiore flessibilità di adattamento? Se lo sono chiesti i principali attori del settore al convegno Real Estate & Finance Forum aperto ieri dal direttore del quotidiano Fabio Tamburini e da Federico Silvestri, direttore generale Media & Business del Gruppo 24 ORE e ad della divisione Eventi.

«Il mercato risulta più rarefatto e polarizzato sulla qualità – racconta Aldo Mazzocco, ceo Generali Real Estate –. C’è stato un ritorno prepotente sulla scena degli investimenti alternativi. Ma spicca su tutto la contrazione del credito». Dalla situazione attuale emerge una grande opportunità per fondi private debt.

Mario Abbadessa, senior managing director & country head Hines Italy, conferma la crisi di capitali dovuta ai tassi di interesse, «ma il mercato sottostante va bene – dice –, soprattutto per edifici di qualità e nelle giuste location. Un esempio? Abbiamo 250 studenti in lista attesa per il nostro studentato e l’edificio riqualificato in via Spiga è tutto affittato».

Il mercato finora ha tenuto, anche se i volumi mostrano una decisa contrazione nel primo trimestre 2023. «Ci sono asset class come la logistica, che hanno un vantaggio competitivo enorme, costi costruzione meno impattati, domanda dei tenant e canoni in Italia bassi – dice Silvio Sancilio, ceo Colliers Global Investors Italy –. Così come la domanda resta alta per il residenziale o per i data center». Giampiero Schiavo, ad di Castello Sgr, sottolinea che abbiamo alle porte 12-18 mesi di opportunità e si dice pronto a scommettere ancora sugli hotel, di cui Castello ha un ampio portafoglio. Gennaro Giordano di Gwm, invece, spezza un lancia a favore di Roma: «Abbiamo circa un miliardo di patrimonio nella capitale e pensiamo che possa esprimere il proprio potenziale, seppur non avvicinandosi a Milano», città che tutti concordano giochi in un’altro campionato, con Parigi, Madrid, Berlino e così via.