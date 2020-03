L’immobilismo della Ue su riforme fiscali e bilancio comune

In questo delicatissimo momento, con un'Europa da poco orfana del Regno Unito e in balìa del timore di una guerra commerciale con gli Usa e della minaccia coronavirus, servono però misure ben più coraggiose degli zero virgola di cui sentiamo parlare in questi giorni. Serve una vera svolta fiscale che, in numeri, significa cominciare a portare il budget comune almeno al 3-4 per cento del PIL dell'Unione Europea e, in prospettiva molto di più.

Cifre fantascientifiche per Bruxelles, ma assolutamente sensate per poter parlare seriamente di uno stimolo alla crescita e di preservazione della peso economico del vecchio continente nello scacchiere globale. Oltre-oceano, negli Stati Uniti la spesa pubblica del governo federale gira da anni intorno al 20% del PIL (circa 4000 miliardi di dollari in termini monetari) e Trump non lesina mosse ardite e ambiziose, a partire dalla conquista dello spazio e dalla difesa entrambi capitoli di spesa che, ironia della sorte, Michel vorrebbe ridimensionare.

Si può obiettare che il confronto USA-UE debba tener conto anche della spesa pubblica dei singoli Stati membri. Ciò riequilibrerebbe i numeri: complessivamente intorno al 40% del PIL negli USA e al 47% del PIL nella UE. Ma il ragionamento di fondo è un altro e ha a che fare con la ripartizione della spesa – e quindi anche delle responsabilità – tra bilancio centrale e bilanci statali. Negli Stati Uniti il peso del budget federale è dello stesso ordine di grandezza di quello delle amministrazioni statali e locali (o meglio, oramai, superiore), mentre in Europa il rapporto è quasi di 1 a 50.

LA SPESA PUBBLICA USA

Inoltre, la copertura finanziaria fornita da Washington si è mostrata elastica nei momenti di necessità. Nel 2009, annus horribilis della crisi, essa ha più che compensato i tagli attuati dai singoli Stati assolvendo ad una funzione di stabilizzazione anti-ciclica che in Europa è mancata. Da noi si è registrato un aumento della spesa pubblica dei governi nazionali, in maniera non coordinata e per importi modesti, mentre il contributo del bilancio comune è stato praticamente nullo.

La centralizzazione delle decisioni di spesa e di destinazione dei relativi impieghi produce un valore aggiunto rispetto a 28 (oggi 27) sedi decisionali distinte, ognuna con le sue priorità. E la differenza si vede nei numeri del Pil.