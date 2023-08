L’impatto dell'elettrificazione sull'offerta dei fuoristrada duri e puri

L'elettrificazione sta cambiando e lo farà radicalmente anche per l'offerta dei fuoristrada duri e puri. Anche se l'ultimo arrivato, il nuovo Toyota Land Cruiser punta ancora sul motore diesel e soltanto nel 2025 verrà offerto in versione mild hybrid da 48 Volt, in futuro arriveranno dei modelli ancora più avanzati oltre che a propulsione elettrica a cui si aggiungeranno dei sistemi intelligenti che consentiranno di cavarsela in ogni situazione anche nell'off-road più estremo.

I 10 modelli da off-road batteria in arrivo nei prossimi anni compresi tre suv cinesi con le loro caratteristiche uniche. Ad aprire la strada ai nuovi modelli sono stati negli Usa i pick-up pensati per l'off-road come il GMC Hummer EV o ancora il Rivian R1T che hanno raccolto consensi dagli appassionati di questa tipologia di vetture che ne hanno apprezzato lo stile più futuristico, ma anche le prestazioni di alto livello garantite in particolare sui tracciati al di fuori dell'asfalto.



