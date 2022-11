L’impegno delle aziende nella lotta alla violenza sulle donne

Equità e inclusione per American Express

A Cadmi si rivolge anche il progetto promosso da American Express. La collaborazione con la Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano avviata un anno fa ha portato all'iniziativa No Violence Project, che si propone di aumentare la consapevolezza sul tema della violenza domestica contro le donne. Con l'aiuto di American Express, Cadmi ha fornito supporto psicologico a 59 donne, 25 vittime di violenza domestica sono state accolte nelle case rifugio e 22 donne sono state coinvolte in sessioni di studio per acquisire nuove competenze e rientrare così nel mondo del lavoro.

Da febbraio di quest'anno, inoltre, i dipendenti American Express Italia hanno condotto corsi di formazione per le donne accolte da Cadmi in ambiti strategici come l'educazione finanziaria, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, l'apprendimento delle lingue straniere e il perfezionamento del curriculum vitae. Il suo impegno in tal senso che è stato riconosciuto anche dal terzo posto raggiunto al Best workplace for diversity, equity e inclusion 2022.

Spazio Donna a Pescara con Lines

Un nuovo Spazio donna, contro le discriminazioni, a Pescara. Diventano così 8 gli Spazi Donna Lines WeWorld operativi, ma la collaborazione è solo all'inizio e l'obiettivo è quello di portare aiuto in tutta Italia con l'apertura di altri centri che, oltre a sostenere le donne a rischio di violenza e in situazioni di fragilità, offrano percorsi disupporto psicologico e per l'empowerment femminile.



In Italia solo l'11% delle donne che subiscono violenza denuncia l'accaduto, di queste quasi il 40% addirittura non parla con nessuno di quello che ha subito, spesso per vergogna o addirittura perché le situazioni vissute sono ritenute la normalità. È quanto emerge anche dall'indagine - realizzata da WeWorld insieme con Lines - con il coinvolgimento di psicologi ed educatori dei centri presenti sul territorio nazionale - che ha portato alla stesura di un decalogo con l'obiettivo di individuare ipossibili campanelli d’allarme da non sottovalutare per aiutare le donne a riconoscere potenziali situazioni e vissuti di violenza, psicologica, economica e sociale. È la violenza psicologica la forma di violenza più frequente e spesso più difficile da riconoscere, alcuni gesti di prevaricazione e controllo nella nostra cultura non vengono riconosciuti come potenzialmente violenti e spesso confusi con gesti di attenzione e di cura da parte del partner.