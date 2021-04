L’impegno sul clima spinge al record il prezzo dei diritti per inquinare

3' di lettura

Più cresce l’impegno per la decarbonizzazione, più dev’essere penalizzato chi inquina. C’è una logica stringente dietro i record di prezzo dei diritti per le emissioni di CO2, che sul mercato europeo si sono spinti oltre 47 euro per tonnellata, un nuovo massimo storico. Il rally, che prosegue da mesi, ha fatto raddoppiare i prezzi dallo scorso autunno e li ha addirittura triplicati rispetto ai minimi toccati a marzo 2020 per lo shock da pandemia.

L’ultimo slancio è legato all’intesa Ue per la legge...