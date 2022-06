L’impegno di Rolex per il Mediterraneo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Leggenda metropolitana narra che quasi in contemporanea con la presentazione delle novità Rolex alla fiera Watches&Wonders, il 1° aprile, i concessionari ufficiali della maison di tutto il mondo abbiano iniziato a raccogliere le prenotazioni dei nuovi modelli, che in negozio arriveranno nelle prossime settimane.

Sono i social, naturalmente, a far viaggiare immagini e messaggi e a scatenare curiosità e desideri, ma nel caso di Rolex, quest’anno, c’è stato un elemento in più, perché della collezione 2022 fanno parte alcuni modelli davvero sorprendenti. Come il Gmt Master II con corona a sinistra, che non solo i mancini desiderano. O lo Yacht Master – un modello ispirato al mondo della vela che compie 30 anni nel 2022 – con cassa in oro giallo o bianco da 42 mm. E ancora, il nuovo Air King, con un bracciale rivisitato nelle proporzioni e una visualizzazione diversa sul quadrante, grazie all’aggiunta di uno zero davanti al 5 a ore 1 sulla scala dei minuti: in questo modo, ogni intervallo di cinque minuti è indicato da due cifre. C’è poi la parte più specificamente dedicata alle donne, con quadranti impreziositi da diamanti e smaltature a mano e per ogni modello i concessionari hanno già lunghe liste d’attesa.

Parliamo, è bene ricordarlo, del marchio più venduto al mondo, un dato confermato dall’ultimo report Morgan Stanley-Luxe Consult. Rolex ha circa il 29% del mercato dell’alta gamma e un fatturato 2021 stimato in 8 miliardi di franchi. Un successo che dura da oltre un secolo e che si spiega anche con la capacità di costruire un mondo di suggestioni e sogni attorno agli orologi. Visto il periodo dell’anno, prendiamo come esempio il legame di Rolex con il mare, che ha ispirato, appunto, modelli come Submariner, Gmt Master e Yacht Master, ma che viene rafforzato ogni anno con nuove iniziative, oltre che con la sponsorizzazione delle più importanti regate veliche al mondo.

È il caso del sostegno ad associazioni come One Ocean Foundation e MenKab-Il respiro del mare, che da oltre 10 anni monitora e scheda i cetacei: i finanziamenti si inseriscono nell’iniziatva Rolex Perpetual Planet, che da decenni sostiene organizzazioni che operano per preservare gli ecosistemi. Menkab concentra le sue attività nel mar ligure, ma condivide poi studi e dati con One Ocean, attiva intorno a Caprera, in Sardegna.