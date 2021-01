L’impennata globale dei prezzi alimentari e le sue conseguenze

Sono raddoppiati anche gli ordini di grano da parte dei principali importatori medio-orientali e del Nord-Africa, riflettendo una nuova logica prudenziale influenzata dalle precedenti esperienze di crisi e dai danni inflitti dalla pandemia. È verosimile che la crisi attuale spinga la maggior parte dei governi dei Paesi emergenti verso la costituzione di scorte alimentari strategiche, in analogia con quanto accaduto dopo le crisi petrolifere globali degli anni ’70 e quelle valutarie degli anni ’90 in Asia.

Inoltre il clima secco nelle fasce temperate, tipico dei periodi in cui predomina il fenomeno della Niña (un raffreddamento ciclico delle acque superficiali nell’oceano Pacifico), sta contribuendo al razionamento dell’offerta di commodities alimentari, in special modo di grano e riso. La siccità ha colpito i raccolti in tutto il mondo, specialmente nel Sud America, più esposto al rischio climatico; tuttavia anche la Russia sta subendo conseguenze significative.

A ciò si sovrappone un problema di distribuzione logistica, più evidente sul mercato del riso in Asia: negli ultimi mesi il costo del trasporto merci via mare è raddoppiato mentre i tempi medi di attesa per l’evasione di ordini sono arrivati a 3-4 mesi. Le prospettive di rialzo dei prezzi a breve termine stanno attirando infine gli “squali” dell’ecosistema finanziario: hedge funds e altri speculatori hanno iniziato ad alimentare il rally nella seconda metà del 2020. A novembre, gli speculatori detenevano posizioni “lunghe” nette in futures e opzioni su materie prime agricole a livelli record, dopo 22 settimane consecutive di rialzi senza precedenti. A fine dicembre, le posizioni rialziste rimanevano vicine ai massimi pluriennali.

Le conseguenze (da evitare) della fiammata dei prezzi dei beni alimentari

L’inflazione delle commodities alimentari (c.d. food inflation) può essere molto pericolosa dal punto di vista della stabilità politica ed economica delle economie importatrici, specie se queste non possono far fronte all’incremento dei costi attingendo a riserve valutarie o ricorrendo forme alternative di funding come l’emissione di debito estero. Nel 2007-2008, la più grave siccità del XXI secolo fece balzare i prezzi a livelli record (cfr. Figura 2), innescando rivolte alimentari in numerosi paesi africani. Nel 2010 il divieto di esportazione di grano da parte della Russia portò al più grave evento mai registrato di food inflation che funse da innesco ai sommovimenti sociali in Medio Oriente precedenti la “Primavera Araba”. Pochi giorni fa, in Kashmir proteste violente per l’aumento dei prezzi del grano hanno rialzato la tensione in una regione ad alto rischio geopolitico.

CRESCITA % DEL FOOD PRICE INDEX (FPI) E DELLE SUE COMPONENTI Loading...

Quindi il fenomeno è da osservare con estrema attenzione: la FAO ha elaborato un indice di rischio che monitora la dipendenza di un’economia dall’importazione di beni alimentari rispetto al fabbisogno complessivo.