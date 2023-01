L’imperdibile fascino misterioso di Elefsina

Poche centinaia di metri, in una ascesa continuata e leggera, per racchiudere un onirico universo di miti: Eleusi è tutto questo, sempre che vi si possa comprendere l’incommensurabile fascino misterioso della sua unicità così pervasiva. Un unicum emozionale, a soli venti chilometri da Atene, per una cittadina di poco meno di 30 mila abitanti, che si specchia sul breve di tratto di mare che la separa dall’epica Salamina.

Eschilo e l’archeologia industriale

Un concentrato d’arte antica e di storia quello della città il cui demo, nel 525 a.c, diede i natali a Eschilo, molto lontano dalle lustrate vie di Esch-sur-Alzette, capitale passata della cultura europea, e che pure con la città lussemburghese condivide il passato d’archeologia industriale, con le ciminiere svettanti a segnare l’orizzonte e i capannoni dismessi di un glorioso passato di cementifici, colorifici, manifatture ceramiche, saponifici, cantieri navali. E ancora, le luci - inquietanti e magiche al contempo - della più grande raffineria petrolifera greca che la illuminano di notte. Elefsina è tutto questo e molto altro. Non stupisca dunque che, abbandonati i fasti di una crescita industriale che è ormai solo un lontano ricordo, la città greca punti al proprio riscatto coniugando le sue due anime: quella archeologica e quella ex-industriale. E lo fa forte di un programma, dal titolo che si rifà al mito dei Misteri eleusini (come tali irrivelabili e punibii con la morte, condanna che - come ricorda la direttrice degli Scavi, Kalliopi Papageli - subì lo stesso Alcibiade per averli derisi, ndr) Mysteries of transition.

Michail Marmarinos

“Abbiamo lavorato proprio su quest’idea di mistero - mi spiega Michail Marmarinos, direttore artistico di Eleusis 2023 - che è poi la vera chance di questa città sconosciuta eppure così affascinante, che per molti anni è stata un centro di industria. Ed è una città che noi intendiamo migliorare e proporre per la sua connotazione anche spirituale, per un’esperienza unica, nel luogo da cui si entrava nel regno di Plutone”.

Romeo Castellucci

Particolarmente ricco il programma di Eleusi 2023 che prevede 465 produzioni, in 30 siti, con oltre 300 artisti e performers provenienti dagli oltre 20 paesi coinvolti. Concerti (tra gli altri quelli di Athens State Orchestra e degli Stereo Nova), spettacoli teatrali (tra cui la produzione di Romeo Castellucci Mystery 11 Ma) , mostre fotografiche, danze, oltre alle tradizioni artigianali (l’olio d’oliva e i suoi derivati la fanno da padrone) e culinarie (con le trattorie locali di pesce che sono già una certezza), costituiscono il fulcro delle attività in cartellone nei recuperati spazi urbani ed extra urbani oltre che in aree naturali oggetto di interventi di bonifica ambientale. I residuati da archeologia industriale di quella che fu l’epoca di un rilancio lontano di questa cittadina ora vengono reinterpretati nel segno dell’integrazione e dell’accoglienza: dove prima si reclutavano immigrati e operai in cerca di lavoro, oggi si offre un nuovo modello di interazione e scambio culturale. Anche la ex stazione dei treni si è trasformata in luogo di incontro per giovani artisti della comunità Lgbt.

Il nuovo Museo archeologico

E su tutto, come recupero principe, è la ripresa degli scavi archeologici nell’area sacra con i resti greci e romani, oltre alla prossima inaugurazione del Museo archeologico (unico rimpianto di chi scrive, che non ha potuto visitarlo, poiché verrà aperto solo fra qualche mese) in una ex fabbrica di sapone. In questo spazio verranno raccolte le più importanti testimonianze provenienti dal sito dedicato a Demetra, che non a caso qui veniva celebrata, dal momento che la piana consentiva fin dall’antichità quei raccolti di grano altrove impossibili, e che la dea delle messi fece venir meno durante quelle che il mito descrive come succedersi di giornate di disperate ricerche della figlia Persefone, ormai entrata nel regno di Ade.