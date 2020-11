L’impero di Meituan, il gigante cinese delle consegne che fa tremare Alibaba

«Insieme è bello»



Meituan è nata nel 2010, dopo che le precedenti esperienze del suo fondatore in ambito tech sono clamorosamente fallite. L'app è nata un po' sull'onda di Groupon, che all'epoca era una delle startup più in voga negli Stati Uniti. E infatti in mandarino il nome Meituan significa “insieme è bello”, un cenno non troppo velato ai vantaggi degli sconti di gruppo. I primi anni sono stati difficilissimi, in una competizione sempre più agguerrita. Il personale lavorava dalle 7.30 del mattino fino a dopo la mezzanotte. Ma mentre alcuni siti competitor (e anche Groupon in Cina) chiudevano le loro attività, Meituan si espandeva in centinaia di città già nel 2011. Wang si è concentrato sul cibo e sulla ristorazione per fidelizzare i clienti. Così, nel 2013, con i rivali che continuano a svanire, è passato dagli sconti sui volumi d'acquisto nei ristoranti, alla consegna diretta del cibo. Ha conquistato i commercianti con una tecnologia gratuita e affidabile che li aiuta a gestire le loro finanze e a rifornire l'inventario, oltre che a prendere ordini. Oggi, per molti ristoratori, Meituan è la piattaforma numero uno.

Dopo la conquista del mercato del delivery, Wang ha iniziato a investire in modo aggressivo anche in altri settori (sempre servizi da vendere attraverso l'app), ma si è trovato nella condizione di dover chiedere nuovi round di investimento. E quando nel 2015, Alibaba si rifiutò di investire ulteriormente, Wang ha negoziato un accordo con l'altro grande gigante cinese: Tencent, la holding proprietaria di WeChat. Tencent ha accettato di guidare la raccolta fondi di Meituan promettendo 1 miliardo di dollari, unendo il servizio di consegna di Tencent con Meituan e lasciando che la società combinata operasse in modo indipendente. Quando Wang ha convocato una riunione del consiglio per rendere l'accordo ufficiale, Alibaba ha ricevuto un preavviso di 12 ore e nessuna possibilità di scelta.

Secondo Bloomberg - che ha raccontato nel dettaglio il funzionamento di Meituan - nella sede dell'azienda a Chaoyang, un vasto distretto sul lato est di Pechino, ci sono schermi ovunque, e mostrano la logistica in tempo reale.

Venti milioni di consegne al giorno



Un fattorino che lavora per Meituan, generalmente guadagna da 15 a 30 euro al giorno, con un minimo di 75 centesimi per una consegna breve. Il software di intelligenza artificiale aiuta a determinare gli itinerari. Ognuno, in media, effettua 25 consegne al giorno, rispetto alle 17 di tre anni fa; si tratta di circa 20 milioni di consegne giornaliere attraverso la rete. Ma la matematica e il potenziale di Meituan offrono numeri da capogiro. Le aree urbane della Cina contano 2.426 persone per chilometro quadrato, quasi otto volte la densità di popolazione degli Stati Uniti. Mentre gli Stati Uniti hanno 10 città con 1 milione o più di abitanti, la Cina ne ha 156. Le consegne in Cina costano circa 1 dollaro, rispetto ai 5 degli Stati Uniti. Eppure, ad oggi, Meituan continua a perdere soldi (benché abbia già una liquidità di 8,6 miliardi di dollari). La fame di espansione di Wang è ancora tanta, e potrebbe rapidamente aggredire le casse della società. Nel 2019, ad esempio, il CEO ha speso 3 miliardi di dollari per Mobike.

Intanto però, questa azienda nata nel segno di Groupon, ha contribuito a cambiare la vita di centinaia di milioni di persone in tutte le città della Cina, offrendo cibo e il modo di fare la spesa.