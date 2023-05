L’impervio percorso delle magistrate italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

I giornali hanno dato grande rilievo alla nomina di Margherita Cassano, lo scorso 1° marzo, a primo presidente della Corte di Cassazione. Un rilievo del tutto comprensibile: è la prima volta che una donna assume il ruolo di giudice più alto in grado del Paese. Facciamo un salto all’indietro: nell’aprile del 1965 il quotidiano «La Stampa» di Torino così intitola un ampio articolo: “Una donna-giudice in aula a Torino per la prima volta”, riferendosi alla giovane Graziana Calcagno; un anno dopo, a proposito di un’altra giovane donna, Letizia De Martino, il «Corriere di Napoli» annuncia con analoghi caratteri cubitali: “Il primo Giudice in gonnella ha tenuto udienza in Pretura”.

Sì, in quel momento alcuni fantasmi “in gonnella” cominciano ad agitare le aule dei tribunali: si tratta delle prime otto donne che hanno superato il concorso di magistratura dopo che la legge n. 66 del 9 febbraio 1963 aveva reso possibile l’accesso femminile. Una legge che avrebbe cambiato - in maniera profonda - non solo la struttura del corpo giudiziario italiano, ma che proponeva anche un salto di mentalità, costume ed etica nell’Italia che si stava riprendendo socialmente ed economicamente dal retaggio fascista e dalle difficoltà del Dopoguerra. Anche se (vedi l’elezione di Cassano) molti altri lustri dovevano passare prima di una presenza femminile in luoghi apicali dell’istituzione, si trattò di una rivoluzione (quasi) pacifica che aveva alle spalle - e anche davanti a sé - una storia tortuosa e spinosa, come racconta, a sessant’anni esatti dalla legge, il libro di Eliana Di Caro Magistrate finalmente, che ne ricostruisce i complicati aspetti istituzionali e i più che avventurosi aspetti umani.

Loading...

Alla storia della lunga marcia femminile nel cuore del diritto italiano, Di Caro, già autrice di un volume dedicato alle donne della Costituente , affianca infatti le vicende umane e professionali delle prime otto magistrate, in un lavoro di ricerca ricco di una passione civile che si trasmette a chi legge, perché non si è limitata a raccogliere i documenti della trasformazione, ma è andata casa per casa a cercarne le tracce vive tra chi l’aveva vissuta o tra i discendenti e i colleghi. Il risultato è una sorta di romanzo corale, che ci parla di una vicenda del nostro Paese che ancora oggi non è arrivata a conclusione, sebbene nel 1987 (cioè già ventisei anni fa) per la prima volta le donne vincitrici del concorso di magistratura abbiano superano gli uomini: 156 su 300.

Malgrado i fascisti anni Trenta in cui la maggior parte di loro è nata fossero del tutto sfavorevoli all’autonomia femminile, qualcuna tra le prime magistrate aveva alle spalle una famiglia che ne sosteneva l’emancipazione, come Graziana Calcagno (1938-2018) o Emilia Capelli, classe 1937. Per tutte le altre invece la scelta di entrare in magistratura avviene dopo una laurea in giurisprudenza carica di incognite: chi non voleva fare l’avvocata (la battaglia per l’avvocatura femminile era stata vinta all’inizio del Novecento) si era vista costretta a ripiegare sull’insegnamento per garantirsi l’indipendenza economica.

Ma se il concorso seguito alla legge del 1963 aveva finalmente aperto la via femminile alla magistratura, le difficoltà non erano finite e le resistenze continuavano a farsi sentire. Persino nell’Assemblea costituente era prevalsa la volontà maschile contro quella - numericamente minoritaria - femminile, di lasciare in vita la legge del 1919 che escludeva le donne dagli impieghi implicanti poteri pubblici giurisdizionali, a dimostrazione di una mentalità da cui anche uomini illuminati come i padri della nostra Costituzione non riuscivano a distaccarsi.