L’impianto lavabottiglie che fa la differenza

L’investimento, avviato prima dell’emergenza energetica, diventa ora un fattore di crescita. In piena epidemia, anche sull’onda delle aumentata domanda di consegne a domicilio, Acqua Levico ha deciso di andare controcorrente e investire: «Abbiamo scommesso sul fatto che alcune modifiche di abitudini non sarebbero state passeggere, e abbiamo puntato ancora di più sui nostri valori. I fatti ci hanno dato ragione», spiega il presidente, Mauro Franzoni. Levico Acque è una storica impresa trentina produttrice di acqua minerale e bibite rigorosamente in bottiglia di vetro; la scelta di imbottigliare solo nel vetro tutta la gamma dei suoi prodotti e promuoverne da molti anni l’uso a rendere valorizza un materiale omogeneo ed inerte, che permette una perfetta conservazione di bevande e alimenti senza influire sul sapore e sulle proprietà. Inoltre - spiegano in azienda - è una soluzione efficace per l’ambiente: le bottiglie in vetro a rendere, in particolare, sono riutilizzabili fino a 30 volte e riciclabili al 100%.

Nel 2005, dopo essere stata acquisita dalla famiglia Franzoni, ha iniziato un percorso di innovazione, sostenibilità e responsabilità aziendale verso un modello di economia circolare e rigenerativa. La sede è a Levico Terme (Trento), la distribuzione arriva in tutto il Nord Italia e si spinge fino alla Baviera; nel 2020 ha fatturato 5,1 milioni con 30 dipendenti e una produzione di 28,7 milioni di bottiglie.

Nel 2021 è stato installato nello stabilimento un nuovo impianto per lavare e igienizzare le bottiglie che tornano in azienda per essere nuovamente e ripetutamente riutilizzate. Il nuovo macchinario fornisce standard di sicurezza elevatissimi e riduce drasticamente sia il consumo di acqua di lavaggio (-70%) che i consumi energetici (-60%). Questo, assieme alla rinnovata linea di produzione dalla quale escono 25mila bottiglie all’ora, garantisce a Levico Acque di restare ai vertici del settore per efficienza e qualità della produzione. «Il nuovo impianto lavabottiglie – conclude Franzoni– è stato un importante investimento economico, sociale e ambientale che spiega meglio di ogni altra azione cosa significa per noi essere una Società Benefit, cioè un’impresa che ha il beneficio comune come modello di business». La stessa sede è un esempio di sostenibilità: nel 2012-2013 lo storico stabilimento a pochi metri dalla Stazione Ferroviaria di Levico è stato rinnovato con criteri di alta efficienza energetica. L’impatto ambientale si è ridotto notevolmente, grazie all’installazione di un impianto di energia fotovoltaica da 200 Kw che garantisce circa il 50% del fabbisogno energetico della fabbrica (il resto viene da fonti rinnovabili).