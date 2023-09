L’importanza di avere un CNO

Ed è qui che un ruolo dedicato, radicato nella scienza e nella ricerca, assume un'importanza cruciale. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale delle assunzioni di Chief Sustainability Officer (CSO), ossia di dirigenti responsabili della strategia ambientale complessiva di un'azienda. Secondo la ricerca di PwC, nel 2021 il numero di CSO è triplicato, a testimonianza che il ruolo è sempre più valorizzato e supportato ai massimi livelli delle organizzazioni.

Il futuro del Chief Nature Officer

Ci auguriamo che il Chief Nature Officer segua un percorso analogo. Deve operare a stretto contatto sia con il team di alti dirigenti che affiancano il CEO che con il CSO e i professionisti degli investimenti, mirando a costruire strategie incentrate sulla natura e implementate in ogni divisione aziendale. Inoltre, il CNO deve perorare la causa della natura, il nostro bene più prezioso, fornendo una chiave di lettura della nostra dipendenza economica dalle risorse naturali, ma anche individuando le opportunità che le soluzioni basate sulla natura e la bioeconomia circolare ci offrono per realizzare la transizione verso un mondo che rispetti l'ambiente e non stravolga il clima.

In holistiQ, utilizziamo un'analisi scientifica che crea roadmap e strategie che mirano a sfruttare il potere della natura per trasformare la nostra economia e individuare le opportunità d'investimento che ne derivano. La nostra ricerca mostra che la transizione ambientale è già iniziata: adoperare l'analisi per individuare opportunità d'investimento potrebbe davvero consentire di generare rendimenti superiori negli anni a venire.

Il principale bacino di assorbimento di carbonio

Per proteggere il nostro futuro, sia in termini ecologici che economici, dobbiamo attribuire alla crisi della biodiversità la stessa importanza che attribuiamo alla crisi climatica: la natura è il principale bacino di assorbimento di carbonio di cui disponiamo. Tuttavia, essa potrà svolgere la sua funzione solo se i nostri ecosistemi naturali sono sani, resilienti e sufficientemente diversificati dal punto di vista biologico. Investire nella biodiversità è un prerequisito per garantire che la natura svolga un ruolo centrale nel mitigare il cambiamento climatico. Dovremmo considerare il sequestro del carbonio da parte della natura non come un obiettivo, ma come la conseguenza di un investimento nella natura.

Molte delle soluzioni necessarie per compiere la transizione verso un'economia più circolare, snella, inclusiva e pulita (CLIC®) esistono già. La sfida è far crescere la finanza in modo da liberare il potenziale di trasformazione che tali soluzioni esprimono. Puntare sulle competenze di un Chief Nature Officer è un grosso passo avanti verso il raggiungimento di questo obiettivo.