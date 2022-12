L’importanza di cambiare il contesto, come ci insegna la storia di New York

Per questo motivo, David Gunn si diede come obiettivo lo stop ai graffiti e ai biglietti della metro non pagati. Come riferì alla stampa: “Graffiti e biglietti non pagati simboleggiano in modo visibile e concreto il collasso del sistema. Sono aspetti dirimenti”. All’epoca un editoriale del New Yorker lo canzonò, affermando: “Abbiamo criminalità organizzata e killer a piede libero, il sistema è prossimo al collasso, e Gunn investe tempo e soldi per pulire i graffiti e occuparsi di chi non paga biglietti da 1 dollaro e 25 centesimi? Sembra utile quanto spazzare i ponti del Titanic mentre punta dritto verso l’iceberg. Dobbiamo preoccuparci delle cose importanti per cambiare davvero!”.

Gunn non se ne curò e si lanciò nella sua battaglia, che durò anni. Iniziò rimuovendo tag e graffiti: vagone per vagone, treno per treno, linea per linea. La notte i writers arrivavano. Li lasciavano finire, poi arrivavano con i rulli e riverniciavano tutto. I writer, soprattutto i ragazzi, non demordevano, ma gli uomini di Gunn continuavano ad andare su e giù, su e giù. Era un messaggio diretto proprio a loro: se volete buttare via tre notti della vostra vita a compiere atti vandalici su un treno fate pure, ma il graffito non vedrà mai la luce del giorno”.

Per i biglietti Gunn dispiegò fino a dieci poliziotti in borghese per ingresso della metro. Arrestavano chi non pagava, ammanettava ogni singola persona e e la lasciava lì in piedi, per segnalare il più pubblicamente possibile il cambio di passo.A un certo punto, Il cambiamento arrivò, e divenne inarrestabile. Nel 1993 New York aveva cambiato radicalmente volto. I crimini peggiori furono decimati. Il vandalismo era un retaggio del passato. Il nuovo contesto aveva “contagiato” l'intera popolazione di New York.

La storia è stata ripresa in diversi studi, articoli e saggi, tra cui “Il Punto Critico” del giornalista Malcolm Gladwell, che ne fa un esempio portentoso di quello che chiama “potere del contesto”. Si tratta di un principio cardine (sebbene non l’unico) per scatenare un cambiamento, in una grande città come in una grande azienda. Tale cambiamento è inizialmente «sotterraneo», ma si diffonde con velocità e ampiezza inaspettate.

Può sembrare controintuitivo, perché siamo soliti pensare che per un grande cambiamento dobbiamo scardinare le tradizioni dalle fondamenta, strapparne il cuore pulsante, il modo profondo con cui pensano le persone. Peccato che la maggior parte delle volte si riveli la ricetta per il disastro, e anzi l’unico risultato di sforzi titanici sia il rafforzare le abitudini nefaste di tanti individui.