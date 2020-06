L’importanza di non dimenticare gli ultimi di Maurizio Serio

3' di lettura



In un articolo diffuso in queste settimane da varie testate internazionali, il filosofo sloveno Slavoj Zizek ha recentemente ripreso da terzi la categoria di “nuova classe operaia” con riferimento a quanti sono stati impiegati, anche loro malgrado, in un’attività lavorativa di cura o assistenza ai bisogni primari e nella fornitura di servizi minimi verso le popolazioni colpite dalla pandemia, sotto il paradosso di incorrere con più facilità nel contagio e allo stesso tempo nel rischio di licenziamento: dai riders agli operatori sanitari di più basso inquadramento professionale, dai cassieri dei supermercati agli addetti alle pulizie, dai braccianti ai badanti domestici.

Certo l’analisi della questione e le sue vaghe proposte di superamento sono articolate in forma di una rozza riedizione della dialettica servo/padrone marxisteggiante, ma val la pena considerare come la risposta di un certo sedicente liberalismo, per quanto ben argomentata e costruita possa apparire, non sia negli effetti meno rozza: essa di fatto mostra di accantonare come insolubile nel breve il problema che gli ultimi pongono alla società politica, nella fiducia che nel medio-lungo periodo la dinamica congiunta di paternalismo politico e concorrenza di mercato possa aiutare a sconfiggere questa piaga. Un ottimismo della ragione che fa a pugni con il pessimismo della volontà con cui si accompagna.

Ciò impedisce di prendere atto di quell'hic et nunc del quale si nutre ogni materialismo sano, dove invece la sofferenza del presente viene alleviata da atti precisi, che mettono in gioco la responsabilità e la creatività personale prescindendo da una pur lodevole etica dell'intenzione.

L’emergenza sociale nella quale la pandemia ci ha scaraventato si ingigantirà nel prossimo autunno e potrebbe toccare il parossismo se il virus si ripresentasse con la medesima virulenza, bloccando di nuovo tutto. Credo pertanto che allo “scandalo” causato dalle posizioni radicali occorra rispondere non col moralismo della conservazione ma col coraggio del cambiamento. Non con teorie ma con riforme. Se quella del sussidio minimo garantito resta una pericolosa utopia livellatrice che allontana l’uomo dal lavoro ricacciandolo nell’abbraccio mortale dello statalismo assistenzialista, ritengo invece che sia sufficientemente liberale garantire un’equità nel mercato e nelle condizioni del lavoro a chi svolge attività essenziali per la società ma da essa viene relegato ai margini. In altre parole, non consegniamo la difesa dei più deboli in appannaggio esclusivo all'“immaginario” filosofico o, peggio, alla retorica populista. Non è forse liberale adoperarsi per una società inclusiva? Non è coerente con la teoria e con la prassi liberale legare la fruizione concreta di pieni diritti di cittadinanza a specifiche politiche di implementazione entro un quadro giuridico certo, anziché lasciarlo alla buona volontà dei singoli, agli effetti pur positivi del libero mercato, ai proclami di certa politica?

Più di un decennio si fa si avanzò l’ipotesi di un accordo generale sui salari e sulle condizioni di lavoro, nel tentativo generoso di globalizzare la protezione dei diritti del lavoro a fronte della minaccia che la globalizzazione poneva in ogni Paese alla tutela costituzionale dei lavoratori. Era una posizione che coniugava in maniera pragmatica sussidiarietà e solidarietà, realismo e utopia, come ogni grande slancio che animato dal liberalismo, sia laico che credente, intenda cogliere le sfide emergenti dalla contingenza storica. Oggi, più di allora, è difficile scommettere su un’adesione decisa in questo senso da parte della comunità internazionale, frammentata da egoismi e paure. Eppure esiste uno spazio politico per una leadership coraggiosa che, nell'ambito di un programma strutturato su una gamma naturalmente più ampia di issues volta alla ricostruzione dei Paesi colpiti dalla pandemia, assuma come centrale la posizione di svantaggio di alcuni, troppi, individui e non tenti di derubricarne la protesta silenziosa a rumore di fondo di un popolo senza voce.

Università Guglielmo Marconi