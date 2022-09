L’importanza delle performance degli approvvigionamenti in ottica TCO

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aumentare il cost saving e il margin growth, acquisire le capacità che creano valore, guidare il cambiamento con la collaborazione tra funzioni, implementare un sistema centralizzato di gestione del Procurement, misurare le prestazioni dei fornitori, collegare i processi con la tecnologia: sicuramente implementare questi temi cercando di interconnetterli fra loro, consentirebbe alle organizzazioni di essere più competitive e impattare positivamente il Total Cost of Ownership (TCO).

La funzione acquisti gioca oggi, all’interno delle organizzazioni, un ruolo strategico per ridurre i costi e aumentare i profitti. Per cercare di garantire alle aziende una leadership duratura nel tempo, sarebbe quindi necessario che questa funzione aziendale presenti delle capacità evolute in termini di know how, competenze e tecnologia, per individuare il miglior mix tra fornitori affidabili e prezzi di acquisto competitivi. Raggiungendo una copertura efficiente di queste funzioni, sarà possibile cercare di distinguersi rispetto alla concorrenza e trarre un forte beneficio competitivo.

Nel tema dello “strategic sourcing” legato al conseguimento di un buon TCO, sicuramente gioca un ruolo chiave l’identificazione di politiche di acquisto future che hanno un impatto diretto sulla riduzione dei costi: avere un buon modello di Procurement comporta la valutazione accurata delle negoziazioni con i fornitori e della spesa corrente. Per individuare ed eventualmente correggere le lacune e le inefficienze e attuare delle politiche pervasive di cost saving, sarà altresì importante che tutte le funzioni interessate collaborino tra di loro e che le organizzazioni investano in piattaforme di Procurement, che permettano di gestire in modo appropriato l’intero processo di approvvigionamento e garantire un risultato performante nei riguardi del TCO.

Pertanto l’ottenimento e l’analisi del TCO sono fondamentali ai fini valutativi, hanno un’influenza significativa sulle decisioni di acquisto e supportano le trattative tenendo presente i punti di visita sia dei clienti che dei fornitori. Permettono alle aziende di valutare se acquistare o meno rispetto alla semplice valutazione del solo prezzo. In particolare, analizzare il TCO significa stimare tutti i costi associati a un’attività. Oltre ai costi di acquisizione devono essere inclusi tutti i costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di vita dell’asset: assemblaggio, produzione, magazzino, distribuzione, amministrazione e altro.

Quando si stima il TCO, si cerca di identificare tutti i fattori di costo noti e i fattori di costo nascosti prima di assumere decisioni strategiche di investimento. Di conseguenza si hanno benefici “tangibili”, come ad esempio il risparmio nei tempi e nei costi di produzione, e “intangibili”, come ad esempio l’aumento della trasparenza e dell’efficientamento della struttura organizzativa e operativa.