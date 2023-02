L’importo massimo

Verso quota 190 euro per metà dei beneficiari

Finora a beneficiare dell’importo massimo per ciascun figlio minore (pari a 175 euro sotto i 15mila euro di Isee) è stato il 47% dei beneficiari. D’ora in poi la platea raggiunta dalla quota massima potrebbe aumentare ulteriormente: la soglia Isee salirà a 16.215 euro, includendo un numero maggiore di famiglie. Per chi si piazzerà sotto, l’importo salirà a 189,2 euro, per effetto della rivalutazione all’8,1 per cento. Il tasso è in linea con la variazione media annua 2022 dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) di Istat. In pratica metà dei beneficiari dell’assegno unico sfioreranno la quota di 190 euro per figlio minore.