Base di 54,1 euro con Isee oltre 43.240 (o senza)

La soglia minima per figlio minore che oggi spetta oltre i 40mila euro di Isee (oppure in assenza di Isee) arriverà a 54,1 euro. Inoltre si ridurrà la platea dei beneficiari di tale quota, visto che scatterà oltre 43.240 euro di Isee e non più oltre i 40mila.