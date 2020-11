L’impresa del «british» Percassi a Liverpool: la Dea riscatta Bergamo La sfida di coppa tra Atalanta e Liverpool è il simbolo di due città martoriate dal Covid: finisce con un’impresa storica del club italiano, che vince 2 a 0 di Simone Filippetti

Lo stadio di Andfield Road nella partita Liverpool-Atalanta

La sfida di coppa tra Atalanta e Liverpool è il simbolo di due città martoriate dal Covid: finisce con un’impresa storica del club italiano, che vince 2 a 0

5' di lettura

LIVERPOOL - Il nome di Liverpool evoca, nell'immaginario collettivo, espressione ormai abusata e logora, porti e banchine, la grigia e proletaria Inghilterra della Rivoluzione Industriale. Città operaia per antonomasia, cuore di quella working class celebrata da John Lennon il figlio più famoso di Liverpool. La musica è l'altro luogo comune: la città dei Beatles. Anche qui, altra retorica se non fosse che ogni angolo della città trasuda i Fab Four. “All You Need is Klopp” recita, giocando tra la famosa canzone e l'allenatore del Liverpool FC, uno striscione, rigorosamente in rosso, il colore del club, gloria locale e globale, all'ingresso di un pub di Merseyside, il “lungomare” della città.

Religioni & Tragedie

Il calcio qua è la terza religione, dopo fabbriche e musica. Per gli italiani Liverpool è nome terribile e doloroso: ricorda la tragedia dell'Heysel, la furia cieca degli hooligan, i morti innocenti, la coppa dei Campioni macchiata di sangue, la “vittoria mutilata” della Juventus. Ma questo è ormai il passato: oggi Liverpool è una città-movida, nonostante il clima impietoso. La malfamata e derelitta zona dei dock è stata trasformata in una zona di musei, sfavillanti centri commerciali, e locali: moderna e attraente. Liverpool assomiglia molto a Milano: entrambe città post-industriali, anche se il “FrecciaRossa” di Avanti (la compagnia ferroviaria gestita da Trenitalia) attraversa una sterminata distesa di capannoni industriali prima di entrare a Liverpool; entrambe riconvertite all'economia immateriale dei servizi, dalla manifattura ai consumi, dalle tensioni degli anni 70 alla globalizzazione cosmopolita.

Oggi, nel senso di 25 novembre 2020, nemmeno quello, però. Liverpool è stata l'epicentro della seconda ondata del virus. Un macabro filo rosso lega Bergamo, città simbolo mondiale della tragedia del Covid, e Liverpool: la partita di Champions League tra LFC e Atalanta diventa una metafora del 2020. Il calcio è lo specchio più fedele della società. E così anche Anfield Road, nome questo sì evocativo più di tutti, è desolato, in isolamento. La città dei Beatles è in guerra con il premier Boris Johnson per il draconiano lockdown imposto alla città. Ma pure la stella del Liverpool Mohammed Salah, nome che suscita mille rimpianti a Roma dove il campione egiziano già mise in luce il suo talento sacrificato però sull'altare del bilancio economico, ha preso il Covid.

Effetto stadi vuoti

Lo stadio del Liverpool è uno dei luoghi dove si ritiene sia custodito il “sacro fuoco” del calcio; e i Reds ne sono le moderne vestali. “You'll never walk alone”, letteralmente “Non camminerai mai solo”, ma meglio traducibile, è l'inno dei tifosi. Ma nessuno lo ha cantato la sera di un fine novembre di un anno maledetto che sarà ricordato per la morte di Diego Maradona (e, quasi 30 anni prima, per quella di Freddie Mercury) quando i Reds sono scesi in campo contro l'Atalanta, club italiano per cui la parola “favola”, usata anch'essa a sproposito nel mondo del calcio, si applica alla perfezione.

Lo stadio, famoso per il suo tifo, è spettrale: un'atmosfera irreale lo avvolge. I posti vuoti delle tribune sono occupati da mega poster con il logo del club; la curva è addobbata per tentare di replicare le sciarpe dei supporter. Quando lo speaker legge le formazioni, non ci sono i fan a urlare all'unisono i nomi dei calciatori. La musica di sottofondo durante il riscaldamento è il riff di chitarra di Thunderstruck degli AC/DC, che i frequentatori dell'Allianz Stadium di Torino conoscono bene. È il calcio ai tempi della pandemia. E la Champions League non fa eccezione.