L'impresa eco-tech rilancia la montagna. Sul rapporto Nordest in edicola il 19 luglio

La montagna si libera dallo stereotipo che la vorrebbe luogo incontaminato della natura in antitesi all'attività produttiva. Sopra i mille metri crescono imprese innovative, start up, acceleratori d'impresa capaci di unire nuove tecnologie e sostenibilità ambientale. Progetti come Wequal, che sta sviluppando un sistema di droni per la progettazione sostenibile di interventi per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua, o Industrio sono solo la punta di diamante di un sistema che prolifera di idee e realtà produttive. Anche il Friuli Venezia Giulia è terra di innovazione. A fine aprile 2019 le start up sono salite a 220, vale a dire 12,1 ogni mille società di capitale, dato superiore rispetto alla media italiana che si attesta a 8,6. Accanto all'inchiesta sul rapporto Nordest in edicola il 19 luglio un approfondimento sulla Banca Prealpi SanBiagio, la più grade Bcc del Triveneto. Focus sul settore dell'arredamento, il cui modello sta portando ottimi frutti.