L’impresa millennial che ricicla la fast fashion

Prende quindi dall’armadio un golf e un paio di forbici e inizia a fare il piccolo chimico per capire come trasformare le fibre in un contenitore termico. Dopo vari tentativi e qualche consulenza con un ingegnere di prodotto trova la soluzione. Però si rende conto che il costo di produzione rispetto al polistirolo è troppo alto. Con perseveranza prosegue a studiare e a provare nuovi metodi fino a capire che può riciclare il tessuto e trasformarlo in prodotti nuovi.

Il brevetto

Oggi il processo produttivo è brevettato, così come la certificazione di assoluta biodegradabilità a 90 giorni per alcuni dei materiali così trattati. La startup lavora già per società italiane di alta moda che cercano responsabilmente una nuova sostenibilità. Dagli scarti di produzione, attraverso questa lavorazione innovativa, Nazena riesce a restituire alle aziende nuovi prodotti su misura, recuperando così materiale che altrimenti finirebbe in discarica. Lo sguardo è all’enorme produzione di capi low-cost che ancora inquina il pianeta, e che fa della moda uno dei settori a maggiore impatto, ma anche uno fra quelli più determinati a cambiare modello.

Base a Vicenza

Oggi Nazena ha trovato la sua naturale collocazione all’Elevator Innovation Hub, incubatore di start up e primo polo tecnologico di Vicenza, dove ha stabilito la sua sede operativa. Occupa sette persone tra dipendenti e collaboratori e ha collaborazioni che vanno da Università di Padova e Politecnico di Milano al Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento (Centrocot) di Busto Arsizio, che sostiene le aziende dell’intera catena nel settore tessile e abbigliamento, fornendo servizi altamente specializzati.

Il processo prevede di lavorare il tessuto per farlo tornare alla forma di fiocco. Attraverso un processo brevettato la fibra così ottenuta viene trasformata in pannelli, che a loro volta si trasformano in nuovi prodotti: talloncini prezzo, appendini, confezioni o espositori per la gioielleria (altro settore di riferimento nel Vicentino), ma anche gadget (portachiavi, porta cellulare, agendine) o pannelli per allestimenti o rivestimenti. Per le aziende questo significa minori costi per lo smaltimento dei rifiuti e per l’approvvigionamento di nuove materie prime, un migliore punteggio LCA (Life Cycle Assessment all’interno deisistemi di certificazione ambientali) nel segno dell’economia circolare, sicuramente un impatto positivo anche sui propri stakeholder. Nel 2022 Nazena è stata selezionata da Unicredit per il programma di accelerazione Unicredit Start Lab ideato per le startup di innovazione tecnologica a forte impatto sociale.

Loading...