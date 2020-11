«L'impresa oltre l'impresa»: innovazioni e strategie di risposta alla crisi

Come partecipare

Le imprese che intendono presentare la loro candidatura dovranno registrarsi al sito premioimpresa.ilsole24ore.com.

Dopo la registrazione al sito il rappresentante legale dell'impresa o un suo delegato potrà compilare un form chiuso (no attachments) con una “checklist”, specifica per ogni categoria, che consenta di identificare i parametri di rilevanza delle proposte ed inserire nel form un testo descrittivo che racconti la propria storia di innovazione.

Le imprese saranno suddivise in quattro classi dimensionali: micro, piccole, medie, grandi. Per ognuna di queste si individuerà la più meritevole per ciascuna delle seguenti 5 categorie “qualitative”:

1. progetti o iniziative specifiche a sostegno del proprio ambito territoriale/comunità di riferimento;

2. attenzione al personale con piani di protezione e di sostegno e trasformazione delle modalità operative e produttive a tutela dei dipendenti;

3. mantenimento della produzione in emergenza per non sguarnire la filiera (nel rispetto delle limitazioni previste dal legislatore nella fase di lockdown);

4. trasformazione della produzione per rispondere alle nuove esigenze sanitarie;

5. attenzione verso clienti e fornitori, buone pratiche anche in ambito no profit.

La presentazione della domanda sarà consentita dal 18 novembre 2020 al 6 dicembre 2020.