L’impresa della partecipazione, perché è necessaria una nuova cultura condivisa

Come un’attenta analisi di bilancio svela lo stato di salute di un’impresa e le sue capacità imprenditoriali, commerciali e gestionali così l’analisi della rendicontazione non finanziaria racconta lo stato di salute della cultura organizzativa e la capacità di attuare politiche sostenibili. Le nuove norme sulla rendicontazione non finanziaria delle imprese rendono obbligatoria dal 2024 la redazione del bilancio di sostenibilità anche per tutte le aziende non quotate con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e un bilancio annuo di almeno 43 milioni.

La direttiva 2464 (approvata a fine 2022 dall’Unione Europea) non delinea solo un obbligo formale ma nei fatti ridefinisce lo scopo e, quindi, le priorità manageriali del board e dell’intera organizzazione. Oltre le condizioni di lavoro, l’occupazione sicura, l’orario di lavoro e i salari adeguati, le imprese dovranno misurare il dialogo sociale, la libertà di associazione, l’esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza.

La direttiva mette a fuoco le questioni della parità di trattamento e delle pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l’occupazione e l’inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità in generale.

Si configura così un’impresa della partecipazione impegnata nel rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell’uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nelle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per governare la transizione la leadership d’impresa ha bisogno di riconoscere i risvolti strategici, organizzativi e culturali di questi temi. Il processo di trasformazione per la piena e misurata attuazione di queste politiche è richiesto in una fase storica che misura un progressivo disingaggio e quiet quitting delle persone e dei portatori di interessi, una crisi nelle relazioni di fiducia tra individui e organizzazioni e l’emergere di forme di depressione reattiva e silenzioso ritiro dalla piena partecipazione della popolazione.