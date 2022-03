L’impresa del Sud fa squadra per migliorare l’accesso ai bandi del Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Promuovere aggregazioni per consentire alle Pmi del Sud di partecipare ai bandi del Pnrr. Uno degli scopi che si prefiggono Unione industriali di Napoli, Fondazione Mezzogiorno e Digital Innovatio Hub della Campania, da tempo alleati e impegnati su questo fronte. Se ne è discusso ieri a Napoli nell'ambito della convention dedicata al tema «Azioni Pnrr per le imprese: analisi dei bandi in corso e in uscita». Per favorire il dialogo tra imprese, organismi intermedi, banche e altre istituzioni è stato istituito lo Sportello Pnrr, promosso dalla Fondazione Mezzogiorno (a cui partecipa Confindustria Benevento).

Cooperazione tra imprese e istituzioni

Se è vero che il 40% delle risorse complessive del Piano sono assegnate alle regioni del Sud, è vero anche che il loro effettivo utilizzo dipende dalla capacità progettuale di amministrazioni pubbliche e delle imprese di metterle in campo in tempi brevissimi. Ma ciò richiede un’ampia collaborazione. «Elemento determinate per reagire ai numerosi ostacoli degli ultimi due anni alla tenuta dell'apparato industriale – ha detto il presidente dell'Unione industriali di Napoli, Maurizio Manfellotto – è un costante affiancamento anche del mondo del credito». Marilù Faraone Mennella, componente del CdA della Fondazione Mezzogiorno aggiunge: «Intendiamo fare da booster alle opportunità previste dal Pnrr. Si tratta di una irripetibile occasione per creare la necessaria discontinuità nei processi economici e sociali dei territori meridionali. I tempi dettati dalle misure del Piano sono strettissimi, abbiamo cominciato questo lavoro dal luglio scorso per farci trovare pronti e agevolare al massimo le imprese del nostro territorio».

Loading...

Le banche: prodotti su misura per i progetti validi

Numerose le testimonianze e gli impegni da parte dei rappresentanti delle banche. <Il sistema delle banche cooperative guidato da Banca Iccrea – promette il presidente della Bcc di Napoli Amedeo Manzo – dopo Covid e conflitto in Ucraina è pronto a sostenere le imprese che vogliano investire su progetti validi, senza tener conto dei loro bilanci recenti». «Una necessità – anche per Antonino Del Gatto – Chief Commercial Officer- della Banca di credito popolare di Torre del Greco – siamo attrezzati a valutare i progetti per la loro capacità di generare reddito». Servizi e credito. «Punta sui servizi l’offerta di UniCredit alle imprese – interviene Annalisa Areni, Regional Manager Sud della banca – UniCredit ha siglato una partnership con Warrant Hub grazie alla quale la banca può disporre e mettere a disposizione dei propri clienti interessati una banca dati dei Bandi di Gara». E da Intesa San Paolo, Alessandro Lenoci (responsabile commerciale della direzione Campania, Calabria; Sicilia): «Abbiamo fatto una analisi dei bandi e a ciascuno adattiamo il prodotto finanziario su misura».