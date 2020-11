L’impresa vaccinata resta a galla

È proprio in quest’ambito che molte aziende dell’arredo hanno riposizionato buona parte del proprio budget quest’anno, accelerando sulla creazione di piattaforme virtuali per la presentazione e in alcuni casi anche la vendita delle proprie collezioni, o ampliando l’offerta di servizi digitali. La trasformazione digitale – che investe tanto i processi produttivi, quanto quelli organizzativi e di vendita – è una delle leve su cui il settore scommette per resistere alla crisi determinata dalla pandemia e per tornare a crescere, quando l’emergenza sarà passata. L’ecommerce è solo uno dei tanti tasselli di questo percorso, ma è interessante notare come proprio quest’anno molti brand italiani dell’arredamento – anche quelli specializzati in categorie merceologiche difficili da vendere online – abbiano lanciato piattaforme di ecommerce gestite direttamente. È come se si fosse superato un tabù, che per anni aveva fatto di questo settore uno dei meno attivi sul fronte del commercio elettronico, con una percentuale di vendite online attorno al 4-5% sul totale.

Sostenibilità

Altra leva fondamentale di competitività, spiega Maria Porro, è quella della sostenibilità, un aspetto su cui le aziende dell’arredo hanno iniziato a investire da tempo, come dimostrano i dati elaborati dal centro studi FederlegnoArredo per la Fondazione Symbola, secondo cui negli ultimi quattro anni un terzo delle imprese ha fatto investimenti «green».

Ora però si aggiungono anche gli stimoli messi in campo dall’Unione europea, in particolare con il Green Deal e Next generation Eu. «Come Assarredo abbiamo avviato un’indagine tra i nostri associati per individuare le best practice e costruire un programma di lavoro a sostegno delle aziende per accedere ai fondi europei e nazionali e usarli al meglio – spiega Maria Porro –. Ci vorrà ancora qualche anno per vedere i risultati di queste politiche, ma la strada è tracciata e le imprese hanno ben chiaro che la sostenibilità è strategica per crescere».

Distribuzione ed export