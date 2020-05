L’imprimatur di Aldo Manuzio Davies e Harris tratteggiano la figura dell’umanista-editore: 120 edizioni dei principali autori antichi. Con il motto «Festina lente» di Carlo Carena

Nell’officina di Venezia. Il bibliofilo Jean Grolier de Servières (1479-1565), seduto, dialoga con l’editore Aldo Manuzio (1449-1515). L’opera è un’incisione a colori da

Uno fra i quattromila Adagi su cui Erasmo si sofferma più a lungo e che commenta in modo più brioso è il Festina lente, “Affrettati lentamente”. Proverbio anzitutto squisito per la sua forma, poiché composto di due sole parole fra sé contrastanti, un glorioso ossimoro insomma, e poi per il suo contenuto, poiché distoglie gli uomini da decisioni e azioni precipitose e rovinose, come quelle da cui astenendosi Fabio Massimo riassestò la repubblica romana e acquistò eterna gloria col soprannome di Temporeggiatore.

Il «Festina lente» del grande tipografo

Qui il testo vira piacevolmente, poiché Erasmo racconta di aver visto quel detto impresso su una moneta di Vespasiano donata da Pietro Bembo al tipografo Aldo Manuzio. Lì sul verso era raffigurata un’ancora - la fermezza - alla cui asta era avvolto un nuotante delfino - la vorticosa rapidità. Aldo l’aveva anche vista, quella vignetta, tra le incisioni che illustravano la splendida edizione della Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna, da lui stampata nel ’99, con la didascalia sottostante Semper festina tarde. Essa figurò anche poi (1531) tra gli Emblemi dell’Alciato accompagnata dalla quartina «Allorché i Titani sconvolgono i mari, | giova ai miseri naviganti gettare l’àncora. | Sentendo pietà per gli uomini, il delfino l’afferra,| affinché possa ficcarsi più salda sul fondo». E divenne il marchio e il sistema delle sue edizioni, inaugurando una tradizione ancora viva nello Struzzo Einaudi, quale sta nel Dialogo dell’imprese del Giovio, con un chiodo nel becco e Durissima coquit, digerisce e fonde il ferro così come lo spirito vince le più dure difficoltà.

Da questo punto, quanto segue nel Festina lente di Erasmo riguarderà la persona e l’opera del grande tipografo, cui Erasmo è legato da ammirazione e amicizia per il suo contributo alla nascita del libro stampato e alla diffusione della cultura classica, da lui personalmente conosciuta e posseduta, e alla sua diffusione generosa in forma corretta ed elegante. Bastava che io scrivessi, racconta Erasmo, allora alloggiato nella casa stessa del suocero di Aldo, ed ecco che lui stampava - evidentemente festinans non lente (e di fatto il Festina lente è posto curiosamente e forse ironicamente da Erasmo nell’Indice degli Adagia non sotto la voce Festinatio bensì sotto Tarditas).



Alla ricerca dell’antica cultura

Così il suo nome si è diffuso al di là dello stesso orbe cristiano, è conosciuto e celebrato da chiunque coltiva le arti liberali, tanto più se, «nauseato dalla barbara e crassa cultura odierna» egli aspira alla vera e antica cultura. Il mondo oggi è pieno di libracci futili, «quali probabilmente ne scrivo anch’io, inutili, ignoranti, infami, violenti, empi e faziosi». Ma quest’uomo sembra nato apposta per opporsi e risvegliare e restituire a tutti e per tutti il tesoro della vera letteratura, che egli possiede nella sua mente, emendata e corretta con sua immane fatica: «impresa, per Ercole, davvero erculea» e di gloria eterna dovunque. Ed eccoci forniti per la prima volta di Platone in greco, di Plutarco storico e morale, Ateneo, Aristotele, Pausania, Pindaro, stampati con ben altra accessibilità e con grande sollievo dei nostri occhi, fin qui costretti a logorarsi su rari manoscritti medievali scorretti, tarlati, ammuffiti e corrosi.

Nell’officina di Venezia

Nato a metà Quattrocento in un borgo dell’Italia Meridionale, dopo gli studi di filologia e letteratura a Roma, Aldo trovò a Venezia il luogo ideale per esaudire la sua passione per la cultura. Già a metà Quattrocento lì operavano una cinquantina di tipografi. Ed eccolo lì anch’egli a fine anni Ottanta impiantare la sua officina nel centro di Venezia, in Campo Sant’Agostino. Dieci anni dopo, la prima edizione: una grammatica greca, del Lascaris, «quasi un preludio a tutti i nostri lavori – così nell'Introduzione, – stampata sia per richiesta di molti che vogliono imparare il greco, sia per le condizioni del nostro tempo infestato da enormi guerre in tutta l’Italia per l’ira di Dio a causa dei nostri vizi»; e più corretta dell’edizione precedente di mano dell’Autore stesso su una copia da lui rivista e ora in possesso del giovane patrizio veneto Pietro Bembo: e che Dio ci aiuti, poiché noi abbiamo stabilito di impiegare tutta la nostra vita in questa valle di lacrime a vantaggio dei nostri simili.