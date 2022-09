L’Imu sull’area edificabile scatta anche se manca il via libera della Regione

In tempi recenti, però, i giudici del Palazzaccio hanno stabilito che un’area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta non è da considerare edificabile ai fini Imu, ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (Cassazione 11668/2021, 1545/2022).

Inoltre, per la Cassazione, deve negarsi la natura edificabile delle aree comprese in zona destinata dal Prg ad aree per spazi pubblici a parco, gioco e sport a livello comunale, in quanto tale destinazione preclude ai privati forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (Cassazione 10231/2018).