L’Imu va pagata nell’anno di riferimento Per le famiglie proprietarie di due immobili si pone il problema del corretto pagamento dell’Imu di Pasquale Mirto

2' di lettura

Per le famiglie proprietarie di due immobili si pone il problema del corretto pagamento dell’Imu. Ecco, a questo proposito, un quesito di un lettore che dopo avere letto un nostro articolo sull’Imu a carattere generale ha posto domande più specifiche.

Ho acquistato una casa nel febbraio 2019, sono in separazione di beni ed ho ancora la residenza nella casa intestata a mia moglie nello stesso Comune.

1. La mia casa è considerata seconda casa?

2. Posso solo spostando il domicilio (e non la residenza) evitare di pagare l'Imu?

3. Entro giugno 2019 avrei dovuto pagare anche io l'acconto Imu o dovrò farlo l'anno prossimo perché l'Imu si paga l'anno successivo rispetto all'anno che matura (come Irpef con 730)?

4. Nel caso debba pagare questo anno, come faccio a sapere quale è l'importo (comprensivo di eventuale sanzione per il ritardo)?



Ecco le risposte dell’esperto Pasquale Mirto:

Il contribuente dovrà considerare l'abitazione come immobile a disposizione in quanto la normativa prevede espressamente che per abitazione principale si intende quella dove il possessore ha stabilito sia la residenza anagrafica che la dimora abituale.