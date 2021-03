L’incanto è il mio mestiere

«A una cena milanese - prosegue - conobbi Francesco Micheli, stava cercando persone per la sua Finarte; era il 1985 ed entrai nella casa d’aste diretta da Porro. Al mattino facevo l’assistente di Alessandro Morandotti al dipartimento di Old Master e al pomeriggio affiancavo Daria Porro nel lavoro di ufficio stampa». Poi la comunicazione ebbe la meglio e Wanda Rotelli divenne la voce del mercato dell’arte in Italia.

Dal suo osservatorio privilegiato ha assistito, in quarant’anni di carriera, a una rivoluzione epocale che poggia su quattro pilastri: online, show, aste ibride (click and brick) e cartolarizzazione dell’arte. «Negli anni 80 la finanza non era ancora entrata nel mercato dell’arte - ricorda Tarpino Rotelli - e non esisteva il web. A fare i prezzi non erano le banche dati online, ma l’esperienza di antiquari, galleristi e collezionisti. Li si incontrava abitualmente alle esposizioni pre-asta e ascoltando i loro commenti davanti ai quadri c’era sempre da imparare».

Erano gli anni di Paolo Volponi, Giuliano Briganti, Carlo Volpe, Federico Zeri, Geo Poletti e Testori; «gli esperti - prosegue - erano in gran parte storici e critici dell’arte ed erano quasi tutti uomini». Oggi gli specialisti più influenti sono in maggioranza donne e il potere è nelle mani delle black star dell’arte. «Il ruolo dell’esperto/conoscitore di un tempo - argomenta Tarpino Rotelli - sta cedendo il posto a quello del curatore/influencer; stilisti e designer famosi sostituiscono studiosi e critici d’arte nella selezione di un catalogo di vendita, mentre tutto diventa spettacolo. Ormai le aste si fanno in diretta streaming, con 22 telecamere che registrano l’evento su tre grandi schermi, l’esperto truccato da showman davanti a una ventina di persone in sala e 280mila spettatori collegati online. Il rischio è che l’immagine abbia la meglio sulla competenza».

A seguire il filo dei suoi ricordi si comprende che la rivoluzione è senza ritorno e che è finita un’epoca: «Ad esempio - prosegue - chi dà ancora voce agli specialisti dell’arte? I quotidiani anglosassoni preferiscono intervistare il manager di big data sull’ultimo algoritmo che quota i beni artistici piuttosto che raccontare le scoperte della storia dell’arte».

E dire che di emozioni davanti a ritrovamenti e riscoperte importanti Wanda Rotelli ne ha vissute parecchie. Come la volta in cui passò di mano da Sotheby’s la collezione del magnate americano Peter Jay Sharp. Era il 1993 e tra i capolavori antichi c’era il Ritratto di giovane con flauto del Savoldo. Wanda informò un redattore de «Il Giornale di Brescia», che scrisse un articolo appassionato; il dipinto, stimato più di un miliardo e mezzo di vecchie lire, tornò in Italia grazie a una banca del territorio e oggi è esposto nella bresciana Pinacoteca Tosio Martinengo.