L’incanto di Rodin al passo di danze esotiche

La bellezza della fragilità

Una sezione è dedicata alle “Influenze dall’Estremo Oriente. Cambogia, Giappone e altri orizzonti”. In mostra studi, raffinati disegni delle danzatrici cambogiane, in queste immagini Rodin rinnova e stravolge la sua idea di “espressività corporea”. La “liberazione del movimento” è il concetto su cui ruota un intero ripensamento della visione plastica del corpo umano nell’artista. Nel 1911 Rodin crea una serie di figure in terracotta, sculture sperimentali e disegni, definiti come “Mouvements de danse”. E’ l’estrema sintesi e l’acme della ricerca del Maestro sulla danza. Ogni figurina è stata modellata anche per essere vista da diverse angolazioni, come fosse in scena; il gesto si spezza, è disarticolato, in evoluzione. Rodin non è attratto dal balletto romantico come altri artisti del suo tempo ma solo dall’avanguardia, per questo, la sua opera racconta la nascita danza moderna.

Rodin e la danza, MUDEC, Milano, fino al 10 marzo 2024

Mostra 24 ORE Cultura in collaborazione Kröller-Müller Museum,Otterlo, Paesi Bassi e con Museo Rodin, Parigi; cura di Aude Chevalier for the Museé Rodin – Elena Cervellati and Cristiana Natali (catalogo 24OreCultura)





