L'inchiesta sul Trivulzio si allarga ad altre Rsa: ecco su cosa indagano gli inquirenti

Coronavirus, perquisizione della Finanza al Pio Albergo Trivulzio

Si indaga ancora sul Pio Albergo Trivulzio di Milano e su altre residenze per anziani: il faro degli inquirenti si sarebbe già allargato a molti altri casi, probabilmente una quindicina in tutto. La procura di Milano ha dato mandato alla Guardia di finanza di sequestrare un’ingente quantità di documenti per capire vari aspetti della vicenda delle “morti nascoste”, cioè molti anziani deceduti per i quali la famiglie hanno fatto esposti accusando le strutture di non aver fornito chiare informazioni sullo stato di salute.

Al Pio Albergo Trivulzio, che non è il solo caso pur essendo il più simbolico, sono morte dall’inizio dell’epidemia 150 persone su 1.200, una percentuale di oltre il 25% superiore agli scorsi anni. Con un virus in corso e molti anziani, la percentuale dei decessi potrebbe essere ovviamente aumentata. Tuttavia ci sono almeno 3 aspetti da chiarire.

I tre punti delle indagini

Prima di tutto si indaga per capire se le informazioni siano state occultate, se le cartelle cliniche possano essere state manomesse o nascoste. Questa accusa trae spunto proprio dalle accuse dei familiari.

Seconda questione: le precauzioni prese potrebbero essere state insufficienti, potrebbe non essere stato seguito adeguatamente il piano pandemico che chiedeva distanze di sicurezza e uso di mascherine. Proprio alcuni operatori sanitari avrebbero testimoniato che in molti casi veniva chiesto di evitarne l’utilizzo, per non impressionare gli anziani e fingere la normalità.

Terzo punto: la delibera dell’8 marzo 2020, in cui la Regione Lombardia chiedeva su base volontaria alle Rsa di ospitare malati Covid dismessi da altri centri, per alleggerire la pressione negli ospedali. Sul punto la direzione del Trivulzio ha fatto sapere di aver preso in considerazione solo malati negativi al coronavirus. Su questa decisione saranno fatti approfondimenti.