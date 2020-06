L’inchiesta sulla zona rossa e la ricostruzione delle due notti che hanno cambiato la Val Seriana I due momenti cruciali: la scoperta dei primi contagi e l’incertezza dei militari, che arrivano ma tornano indietro. La ricostruzione affidata ai pm di Bergamo. Si attende l’audizione del premier Conte di Sara Monaci

Nell’inchiesta della procura di Bergamo sulla mancata chiusura dell’ospedale di Alzano e poi sulla mancata zona rossa in Val Seriana c’è la ricostruzione di cosa accadde la notte del 22 febbraio e poi i primi giorni di marzo.

Su questa vicenda, al momento più politica che giudiziaria, verranno ascoltati il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute e degli Interni, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese, in qualità di persone informate sui fatti. Le audizioni dovrebbero svolgersi tra giovedì 11 giugno e venerdì 12 giugno a Roma dove si trasferiranno i procuratori di Bergamo coordinati da Maria Cristina Rota.

Il 600% di morti in più nella bergamasca

Potrebbero essere proprio i massimi vertici politici a raccontare come si sono svolti i fatti in quei giorni, dando nuovi preziosi dettagli per capire a chi vadano attribuite le responsabilità della mancata chiusura in Val Seriana, in particolare di Nembro e Alzano Lombardo, che ha portato al triste record di un’impennata di morti di quasi il 600% (oltre 6mila casi) rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, concentrati prevalentemente nella popolazione anziana e fragile, con patologie pregresse (anche in questa inchiesta si dovrà per questo fare luce sui comportamenti nelle residenze per anziani, come in molte altre province italiane).

Per questo i comitati delle famiglie che hanno subito lutti hanno fatto denunce e chiesto l’intervento degli inquirenti. Lo ha detto anche la procuratrice Rota: l’inchiesta è un atto di giustizia dovuto alla città.