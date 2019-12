L’inchiesta/Banca Popolare di Bari, dieci anni di “irregolarità”

(IMAGOECONOMICA)

Per gli inquirenti l'istituto sotto commissariamento avrebbe commesso irregolarità negli ultimi dieci anni. Sono sette le inchieste in corso di istruzione. Si va dalla falsificazione dei bilanci, fino ai prestiti senza adeguate garanzie e alla vendita di prodotti finanziari ad alto rischio a soggetti privi di competenze. Tra i casi c'è quello di una signora 84enne cui sono stati venduti strumenti finanziari per 130mila euro.