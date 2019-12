L’inchiesta/Carige, gli 800 milioni di ricapitalizzazione

(© Martin Moxter/imageBROKER)

False informazioni a Bankitalia e Consob, col sospetto scopo di evitare una ricapitalizzazione da 800 milioni di euro e presunte notizie «manipolate» sulla situazione finanziaria, che avevano l'obiettivo di «incidere sull'affidamento riposto dal pubblico sulla stabilità patrimoniale». L'accusa per gli ex vertici di Carige (per fatti avvenuti nel 2013) riguarda anche l'aggiotaggio, in riferimento al presunto tentativo di spacciare per florida la situazione finanziaria dell'istituto