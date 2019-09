L’incidente a Obama

(Reuters)

Il primo esempio di market mover di un tweet risale alla presidenza Obama. Nel 2013 un account hackerato dell'Associated Press su Twitter pubblicò una notizia falsa: il presidente Obama e altri suoi collaboratori alla Casa Bianca erano stati feriti in due diverse esplosioni. Subito dopo il tweet ci fu un tonfo dei mercati azionari. L'indice Dow Jones in pochi minuti perse 143,5 punti, mentre l'S&P 500 nello stesso breve periodo di tempo riportò 136 miliardi di perdite, per poi recuperare dopo la smentita della notizia.