L’incognita di Carlo III: che tipo di re sarà?

Il principe Carlo è una figura molto familiare per gli inglesi, ma Re Carlo III è un perfetto sconosciuto.



Tutti conoscono il Carlo appassionato di temi ambientali, che già negli anni Sessanta parlava di cambiamento climatico e della necessità di tutelare il pianeta. Il Carlo pioniere della agricoltura biologica, della medicina omeopatica e dei rimedi naturali, spesso deriso per le sue opinioni ma che si è rivelato preveggente.



Sul tema ha dimostrato anche coerenza e coraggio, non esitando ad esempio a dare una lezioncina sull'ambiente all'allora presidente americano Donald Trump, chiedendogli (invano) di rispettare gli accordi di Parigi.



Altrettanto noto il Carlo appassionato di architettura classica, pronto a criticare edifici troppo moderni o non in armonia con il paesaggio e, cosa ancora più controversa, non restio a usare la sua notevole influenza per far modificare dei progetti architettonici non graditi.



Una lunga attesa

Il nuovo re ha avuto molto tempo per pensare a come regnare una volta salito sul trono. La sua è stata l’attesa più lunga della storia britannica, e Carlo ha dichiarato più volte di essere pronto a cambiare.