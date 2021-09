L’incompiuta Decima Sinfonia di Beethoven portata a termine grazie all’Intelligenza Artificiale

Il flusso di lavoro

Il progetto quindi ebbe bisogno dell’intervento umano, per decidere, grazie all’abilità dei musicologi del team, come realizzare i passaggi fra una parte della composizione e un’altra, e altre mille difficoltà che si erano venute a creare nel tempo. Per il lavoro dell’Intelligenza Artificiale, spiega Elgammal, «in primo luogo dovevamo capire come una corta base musicale, o addirittura solo un motivo, si potesse sviluppare in una struttura musicale più lunga e complessa. Per esempio, la macchina doveva imparare come Beethoven aveva costruito la Quinta Sinfonia partendo da un motivo base di sole quattro note (il famosissimo Sol-Sol-Sol-Mi bemolle, vedi immagine ndr)

La frase iniziale di quattro note della Quinta Sinfonia di Beethoven

«Nel novembre 2019, il gruppo di lavoro - prosegue ancora Elgammal - si è incontrato a Bonn, al Beethoven House Museum, dove il compositore è nato e cresciuto.

L’incontro è stato la cartina di tornasole per determinare se l’Intelligenza Artificiale fosse in grado di completare il progetto. Abbiamo stampato gli spartiti musicali sviluppati dall’Intelligenza Artificiale e un pianista li ha eseguiti in una piccola sala da concerto del museo davanti a un gruppo di giornalisti, studiosi di musica ed esperti di Beethoven. Abbiamo chiesto agli ascoltatori dove finissero le frasi contenute negli appunti lasciati dal compositore tedesco e dove iniziasse la parte “creata” dall’Intelligenza Artificale. Non seppero risponderci».

Appuntamento il 9 ottobre a Bonn

Il lavoro quindi proseguì. «Man mano che il progetto si evolveva - spiega Elgammal -, evolveva anche la capacità dell’Intelligenza Artificiale. Nei successivi 18 mesi, abbiamo costruito e orchestrato due interi movimenti di oltre 20 minuti ciascuno. Una registrazione completa della decima sinfonia di Beethoven sarà pubblicata il 9 ottobre 2021, lo stesso giorno della prima mondiale prevista per Bonn, città natale di Beethoven, in Germania».