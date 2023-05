L’incoronazione di Re Carlo III, evento multimediale da quattro miliardi di spettatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è solo il monarca britannico più anziano della storia ad essere incoronato al trono, 75 anni il prossimo novembre.

Carlo è anche il primo a fare i conti con l'intelligenza artificiale: in queste settimane, tra le preoccupazioni di scienziati e imprenditori sullo sviluppo dell'AI, anche l'effigie di Re Carlo III, così come quella di Papa Francesco, è stata al centro di elaborazioni realizzate con ChatGPT, Midjourney e altri sistemi informatici.

Anche in questi tempi, caratterizzati dalla sfida al lavoro degli esseri umani da parte di software istruiti dagli stessi sapiens, la corona britannica sotto il regno di Re Carlo III proverà a rappresentare un elemento di stabilità, adattandosi. Lui, sovrano ambientalista e sensibile al mutamento dei tempi, non a caso ha rinunciato per la regina Camilla, alla corona in cui è incastonato il Koh-i-Noor, il prezioso diamante da 105.602 carati, simbolo del colonialismo inglese nel subcontinente indiano.

Windsor, i veri influencer

In questo compito Carlo non è solo, visto che a supportarlo c'è la più importante e strutturata agenzia di influencer marketing del Novecento e del secolo in corso: Buckingham Palace, che negli anni è riuscito a gestire innumerevoli crisi, ad esempio gli amori intermittenti di Carlo per Camilla e per Diana, i vari scandali della famiglia reale, per non parlare dell'abile sostituzione con Windsor del cognome originario della famiglia reale britannica, quel Sassonia-Coburgo-Gotha di chiara matrice tedesca con l'ultimo cognome – Gotha appunto-, che caratterizzava gli aerei che bombardavano Londra nella prima guerra mondiale. Un'agenzia trend setter come poche, in grado di gestire crisi ma anche ribaltare in pochi anni l'impopolarità di Camilla, detestata vent'anni fa da oltre il 60% dei sudditi e ora apprezzata da due terzi dei britannici.

L’unicum britannico

Tutto calcolato, in vista dell'incoronazione, un evento che a livello internazionale rappresenta un unicum. L'United Kingdom è infatti l'unico regno in cui è stata mantenuta la cerimonia con l'esponente della Chiesa locale che pone la corona sul capo del sovrano: abolita in gran parte dei regni europei nell'ottocento come in Danimarca e Svezia, mai avvenuta In Spagna o nel Regno d'Italia (causa scomunica vaticana), tralasciata e sostituita con giuramenti sulle costituzione altrove.