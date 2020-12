«L’incredibile storia dell’isola delle Rose» è il film di Natale di Netflix

Questa totale mancanza di protagonismo, unita all’utopia di libertà che vi era insita, convince Sibillia della bontà del progetto. Così assieme alla bravissima sceneggiatrice Francesca Manieri - i dialoghi sono sempre consoni, ironici, tesi e mai banali - tra la scrittura della seconda e della terza saga di “Smetto quando voglio”, comincia la realizzazione dell’“isola”.

Rispetto alla storia originale, il regista salernitano e la sceneggiatrice slittano di dieci anni l’avvio della costruzione, che nella realtà iniziava nel 1958 e il cui nome ufficiale è quello di “Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose”. Sibilia riporta le vicende all’epoca della contestazione del 1968, inquadrando così l’impeto ribellistico dell’ingegnere nell’ambito della rivolta dei capelloni, della disinibizione sessuale, dell’approccio libertario alla vita, di cui qui però nella pellicola si manifestano solo gli aspetti edonistici.

Il cast è notevole: oltre a Germano, ci sono la brava Matilda De Angelis, la “vittima” delle bizzarie nel ruolo della compagna Gabriella e i complici un po’ baracconeschi Leonardo Lidi, Tom Wlaschiha, Violetta Zironi. Infine, quando la vicenda comincia a interessare un profilo giuridico-istituzionale, Fabrizio Bentivoglio nei panni di Franco Restivo, Luca Zingaretti, in quelli di Giovanni Leone (queste parti forse, eccessivamente farsesche). L'Isola delle Rose, oltre a diventare un mito giovanile, si trasforma presto in caso internazionale e in un problema politico.

La complessa realizzazione del progetto ha voluto un budget altissimo: per ricreare la piattaforma lo scenografo Tonino Zera ha usato gli studi acquatici di Malta dove c'è un'enorme piscina, un “Infinity pool”, che dà la sensazione di trovarsi in mare aperto.

Netflix ha puntato molto sull’isola dove la regola è non essere in regola. Piacevole, ben recitato, senza però corrosività del film d’esordio di Sibilia.