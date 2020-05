L’indagine delle Camere penali e civili: giustizia in stallo nella fase 2 Secondo i dati dell’Osservatorio dell’Ucpi, e dei civilisti le udienze trattate nel penale sono il 25% rispetto a quelle fissate, mentre nel civile la percentuale è del 15% di Patrizia Maciocchi

(Scarpiello Imagoeconomica)

Secondo i dati dell’Osservatorio dell’Ucpi, e dei civilisti le udienze trattate nel penale sono il 25% rispetto a quelle fissate, mentre nel civile la percentuale è del 15%

4' di lettura

Una fase 2 che assomiglia troppo alla uno. Con cause penali trattate che oscillano dal 20% al 25% rispetto alle iscritte. Una percentuale che scende al 15% nel civile. Questo almeno è quanto emerge dai dati forniti dall’Osservatorio delle Camere penali italiane e dall’Unione camere civili. Il report è il risultato di un monitoraggio, fatto dalle 131 camere penali presenti sul territorio e dalle 93 civili, su quanto sta accadendo nei tribunali. I dati dei penalisti, relativi al periodo dal 12 maggio al 20 maggio, evidenziano una condizione di stallo, con poche eccezioni. Una nota dolente sono i tempi dei rinvii fissati in genere tra settembre 2020 e gennaio 2021. Anche se non mancano casi eclatanti come Grosseto e Siena dove si va al 2023 o al 2024.

Le udienze trattate

Basso, in genere il numero di udienze trattate rispetto a quelle fissate. Ad Ancona il Tribunale ha una media di 20 udienze su 200, mentre a Bologna si va a due velocità, con i 32 processi a ruolo su 38, svolti dal collegiale e i 188 del monocratico su 656. In corte d’Appello a Cagliari si sono celebrati 3 processi, in Tribunale 30 nel collegiale, 127 nel monocratico. Le udienze da remoto ci sono solo se l’imputato é detenuto. Zero udienze da remoto invece per Genova, Locri, Palmi e Potenza. Tutto fermo a Campobasso dove, per Tribunale e Corte d’Appello le udienze riprenderanno il 1 giugno in presenza. Il primo giugno è una data importante anche per Firenze. In Corte d’appello si prevede di ripartire al 100% a fronte dell’attuale 40%, mentre il Tribunale ha trattato 40 procedimenti su 200. A Genova il Tribunale privilegia i riti alternativi e le udienze di discussione e rinvia il resto. Lavora a pieno regime la Corte d’Appello dell’Aquila, a differenza di Lecce, dove il Tribunale ha svolto solo le udienze con i detenuti. Celebra tutte le cause fissate la Corte d’Appello di Palermo, mentre va scartamento ridotto il Tribunale. A La Corte d’Appello di Bari ha trattato 253 udienze sulle 110 fissate, e i rinvii vengono fatti spesso a nuovo ruolo. Mentre il Tribunale collegiale ha svolto circa il 33% delle udienze e il monocratico si è attestato sul 20%:151 su 900.

Roma e Milano

A Roma, dove si lavora senza protocolli, sono stati celebrati 366 processi in otto giorni per 9 sezioni. Come termine di paragone, il report dell’Ucpi, usa la performance della X sezione che ha trattato 45 udienze su 223, mentre sono 33 i processi celebrati in Corte d’Appello. Il Tribunale rinvia anche aprile 2021. A Milano la criticità evidenziata riguarda Gip e Giudici di pace, con udienze tutte rinviate tranne la trattazione necessaria.