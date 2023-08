L’indagine Covid e l’autotutela della magistratura

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esercizio della funzione giudiziaria, per definizione, deve essere libero da pre-giudizi e da tesi pre-confezionate: solo così può affermarsi, sempre, quale attività tesa alla emersione della verità negli ambiti in cui si esercita la propria competenza.

È nel diritto proteso alla Giustizia che si esprime e trova linfa vitale la coesistenza di una comunità, la cui vita, altrimenti, sarebbe (s)regolata o dalla bieca legge del più forte o per rispondere alle sollecitazioni della piazza, con sponda in una deleteria (dis)informazione televisiva urlata e sempre alla ricerca di qualcuno da dare in pasto alla opinione pubblica.

Ma una cosa sono le grida della piazza, anche televisiva, altro è l’esercizio della funzione giudiziaria.

In questa, non vi è spazio per il perseguimento di finalità diverse dall’accertamento della verità, nella continua riaffermazione del principio della uguaglianza di tutti dinanzi alla legge, a cominciare dalle Autorità politiche che, come non devono in nessun modo essere esenti da responsabilità, contemporaneamente, tuttavia, non devono essere usate come viatico per una passeggera vanagloria personale.

Con riferimento alle indagini sul Covid (pandemia che ha sconvolto il mondo, ma le cui indagini sono state condotte, di fatto, da un’unica Procura della Repubblica Italiana) ognuno, oggi, può chiedersi se quanto da più parti scritto e propagato negli anni scorsi corrispondeva alla realtà o se, viceversa, lo spargimento di illusorie menzogne serviva solo per “gettare la croce” su qualcuno, nella totale incuria degli effetti disinformativi che si producevano nell’opinione pubblica.