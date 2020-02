L’indennità sull’esproprio vale doppio (e paga lo Stato anziché il Comune) Lo Stato non può addossare in modo automatico ai Comuni i debiti che derivano dalle sentenze dei giudici europei, se causati da leggi inadeguate di Valentina Maglione e Guglielmo Saporito

(Maria Laura Antonelli / AGF)

Lo Stato non può addossare in modo automatico ai Comuni i debiti che derivano dalle sentenze dei giudici europei. Per farlo, occorre accertare le eventuali effettive responsabilità degli enti locali. È con questo ragionamento che il Tribunale di Torino, con la sentenza 269 del 21 gennaio 2019 ha liberato il Comune di Vercelli dall’obbligo di rimborsare allo Stato l’importo dell’indennità di esproprio a favore di un cittadino, stabilita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Si tratta di un principio che è applicabile in tutti i casi in cui l’Italia finisce alla sbarra per aver violato direttive e Convenzioni europee.

La vicenda

La vicenda parte da un esproprio per pubblica utilità di un terreno, deciso dal Comune di Vercelli nel 1985 per realizzare delle case popolari. Da subito l’indennità offerta dal Comune al proprietario è stata contestata in giudizio. Un primo punto l’ha fissato la Corte d’appello di Torino che, con una pronuncia del 2000, confermata nel 2004 dalla Cassazione, ha stabilito il valore del terreno in 1,5 miliardi di lire e l’indennità di esproprio in 780 milioni di lire: circa la metà, quindi, come prevedevano le norme sulle espropriazioni per pubblica utilità allora in vigore (articolo 5-bis della legge 359 del 1992).

Una differenza che ha spinto il cittadino espropriato a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione del diritto di proprietà. La Cedu gli ha dato ragione e ha condannato l’Italia a pagargli altri 740mila euro di indennità, più 10mila euro per danni morali e spese. Per la Cedu, infatti, l’indennità deve compensare l’intero valore del bene espropriato.

Norme vecchie e nuove

Il contrasto tra le norme italiane e la Cedu è oggi superato, perché il decreto legislativo 302 del 2002 (che ha riformato il Testo unico degli espropri) si è adeguato al criterio del valore venale del bene. Ma sono numerose le espropriazioni del passato - indennizzate con importi inferiori - per cui i proprietari hanno chiesto giustizia alla Cedu. Solo lo scorso anno i ricorsi presentati contro l’Italia in materia di espropri sono stati 30 e le cause in corso a Strasburgo sono circa 200.