L’India in frenata taglia tassi e tasse Con il Pil in frenata, la Banca centrale abbassa il costo del denaro e il Governo abbatte le imposte sulle imprese. di Gianluca Di Donfrancesco

Il premier indiano Narendra Modi



Con un Pil in frenata al 6%, l’India mette in campo tutti gli strumenti a sua disposizione per ridare ossigeno a un’economia che, fino a poco fa, sembrava potersi assestare su ritmi di crescita superiori al 7%. Dopo la riduzione della tassazione sui redditi delle imprese, abbattuta dal 30 al 22%, giovedì 4 ottobre è arrivato il quinto taglio consecutivo del costo del denaro.

IL PIL INDIANO Var % annua (Fonte: Anni 2011-2018, Fmi - Previsione 2019: Banca centrale indiana)

La Banca centrale indiana (Rbi) ha portato il tasso di riferimento al 5,15% dal 5,4. E ha aperto a nuovi interventi nei prossimi mesi: il governatore Shaktikanta Das ha messo in chiaro che la Rbi manterrà la sua politica monetaria accomodante per tutto il tempo necessario a rivitalizzare la crescita, tenendo al tempo stesso sotto controllo l’inflazione.

Giovedì, la Rbi ha anche abbassato le previsioni di crescita del Pil per il 2019-2020 (l’anno di bilancio indiano inizia ad aprile e finisce a marzo) al 6,1%. È la quarta volta che la Banca centrale corregge al ribasso le sue stime: in precedenza aveva pronosticato un aumento del 6,9%. Ma l’economia è in frenata da cinque trimestri e tra aprile-giugno dell’anno in corso, la crescita si è fermata al 5%, il ritmo più basso dal 2013. Il 2018 si era chiuso con una crescita del 7,1%. Nel 2016, l’India aveva sfondato il muro dell’8% e il Governo di New Delhi puntava a raggiungere tassi di espansione a doppia crescita.

Con l’ultimo taglio, il costo del denaro in India scende di 135 punti base da febbraio, ai minimi dal 2010.