L'India punta sulle fonti rinnovabili per catalizzare il boom industriale

India affamata di energia

Un modello alternativo è ora ravvisabile nell’altro gigante asiatico, l’India, che è nelle prime fasi di un boom verde orientato dal settore privato. L’India ha un immenso fabbisogno energetico. La sua popolazione sta superando quella della Cina ed è una delle grandi economie a più rapida crescita in questo decennio. Si prevede che il suo sistema energetico raggiungerà una capacità equivalente a quella dell’Unione europea entro il 2040. Altresì, l’economia indiana ha fatto molto affidamento sul carbone che ha soddisfatto il 58% del suo fabbisogno energetico primario nel 2021. Ma anche in India le cose stanno cambiando.

Negli ultimi dieci anni Nuova Delhi ha aumentato di 50 volte l’energia solare installata. Gli investimenti in eolico e solare, l’anno scorso, sono stati circa il 5% di quelli globali. Le imprese private hanno in programma di investire centinaia di miliardi in impianti per la generazione di idrogeno verde. Il governo vuole triplicare la capacità di combustibili non fossili entro il 2030.

Dietro queste scelte ci sono fattori strutturali ma anche precise scelte politiche. Il Paese ha una delle energie solari più economiche al mondo e il costo del ciclo di vita dei nuovi impianti è inferiore a quello degli impianti a carbone.

Boom verde e attrazione imprese straniere

Il primo ministro Narendra Modi considera l’energia pulita come un catalizzatore per un boom industriale basato su energia a basso costo, batterie e veicoli elettrici che potrebbero spostare le catene di approvvigionamento manifatturiero fuori dalla Cina. La sua strategia è quella di attrarre le imprese straniere che vogliono diversificare fuori dal raggio di Pechino. L’energia pulita contribuirà a ridurre i costi di importazione dei combustibili fossili e, riducendo l’inquinamento, salverà milioni di vite. I grandi gruppi conglomerati indiani (tra cui Adani Group e Tata Group) stanno investendo su larga scala. Il boom verde dell’India è un test della capacità del settore privato di mobilitare le risorse nonché della determinazione del governo a superare gli interessi costituiti.

Eppure, malgrado i suoi successi, Nuova Dehli deve affrontare diversi ostacoli, in primis finanziari. L’India dovrà attrarre nuove fonti di capitale in un momento in cui i tassi di interesse sono in aumento. Gli scogli maggiori sono nella politica governativa che deve essere abbastanza prevedibile da fornire certezza agli investitori. Un altro limite è costituito dal protezionismo. Per aumentare la produzione nazionale, il governo ha imposto un dazio del 40% all’import di pannelli cinesi e ha decretato che quelli utilizzati nella maggior parte dei progetti a energia solare siano di produttori indiani “approvati”. Ridurre la dipendenza dalla Cina è prudente, ma la difficoltà di sostituire rapidamente i prodotti d’importazione con quelli locali rallenta l’economia. Tanto che Nuova Delhi ha deciso di consentirne l’import dai Paesi del sud-est asiatico con i quali ha un accordo di libero scambio.