L’indiana Yes Bank crolla in Borsa dopo il commissariamento La quarta banca privata del Paese verso la nazionalizzazione. Il salvataggio pesa sulla rupia, arrivata a cedere l'1,1% sul dollaro di Paolo Paronetto

1' di lettura

Yes Bank a picco sul Bombay Stock Exchange di Mumbai. I titoli del quarto istituto privato indiano, arrivati a perdere oltre il 70%, cedono venerdì 6 marzo circa il 55% in seguito all’annuncio del commissariamento da parte della Banca centrale, la Reserve Bank of India (Rbi), che ha sostituito il cda e fissato un tetto ai prelievi in attesa del piano di salvataggio previsto entro il prossimo mese. Tra le ipotesi più probabili c'è la nazionalizzazione dell’istituto, dato che la principale banca pubblica indiana, la State Bank of India (Sbi), ha già annunciato che il cda ha approvato «in linea di principio» la possibilità di valutare un investimento in Yes Bank.

La Rbi ha sottolineato che Yes Bank ha accusato «un costante declino largamente a causa dell’incapacità di rafforzare il patrimonio per coprire le perdite sui crediti». I recenti downgrade da parte delle agenzie di rating, inoltre, «hanno spinto gli investitori a invocare il mancato rispetto dei covenant sui bond e provocato il ritiro di depositi» da parte della clientela. I titoli Sbi perdono il 7% in un listino in calo del 2,3%, mentre la crisi di Yes Bank pesa anche sulla rupia, arrivata a cedere l'1,1% rispetto al dollaro prima di recuperare in parte terreno.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)