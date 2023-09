L’indice Esg24 segnala le 24 blue chips con il miglior rating Esg di Morningstar

Ascolta la versione audio dell'articolo

È rivolto al mondo finanziario il nuovo indice Morningstar Il Sole 24 Ore Sustainability 24 (Esg24), frutto della collaborazione tra il Gruppo 24 Ore e Morningstar. Fotografa le 24 blue chips con la migliore performance sui criteri Esg dell’indice Morningstar Italy, con l’obiettivo di dare visibilità ai titoli italiani che presentano il minor rischio ambientale, sociale e di governance. Si affianca all’akltra novità 2023: l’indice Morningstar IlSole24Ore Italy 40, che misura la performance dei mercati azionari italiani, con focus sui primi 40 titoli italiani per capitalizzazione di mercato.

Dall’indice Morningstar IlSole24Ore Sustainability 24 sono escluse le società che hanno un severo rischio Esg o non conformi ai Dieci principi del Global compact delle Nazioni unite, come pure quelle operanti in settori come il tabacco, le armi controverse e le armi da fuoco destinate ai civili. In questo modo gli investitori italiani interessati alla finanza responsabile potranno avere la certezza che la composizione dei loro portafogli sia allineata ai loro valori legati alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Gli investitori possono anche verificare i progressi delle imprese nel rating Esg emesso da Morningstar.

La collaborazione con la società di ricerca, rating e dati Esg Morningstar Sustainalytics dà solidità e prestigio all’indice, che si basa sull’Esg Risk Rating di Morningstar Sustainalytics attribuito a ogni società dell’indice Morningstar Italy.