L’indifferenza alle tragedie collettive e i demagoghi che sanno sfruttarla

Si chiede Smith quanto rimarrebbe colpito un europeo dotato di un senso di umanità davanti a questa terribile calamità: «Esprimerebbe con molto ardore la sua sofferenza per la sventura di quel popolo infelice (…) e quando tutti questi sentimenti d'umanità fossero stati una buona volta espressi, tornerebbe ai suoi affari o al divertimento, riprenderebbe il suo riposo o il suo svago con lo stesso agio e tranquillità di prima, come se nessuna simile catastrofe fosse accaduta. Il minimo guaio che dovesse capitare a lui provocherebbe un disturbo più reale. Se sapesse di dover perdere il suo dito mignolo l'indomani, la notte non dormirebbe, ma, a patto che non li abbia mai visti, russerebbe profondamente e tranquillamente sulla rovina di cento milioni di suoi fratelli, e la distruzione di quell'immensa moltitudine gli sembrerebbe ovviamente un oggetto meno interessante della sua irrisoria disgrazia».

La mancanza della percezione emotiva

Smith non ci dice che siamo malvagi, tutt'altro. Ricordiamoci che nella prima pagina dello stesso libro aveva scritto che: «Per quanto l'uomo possa essere supposto egoista, vi sono evidentemente alcuni principi nella sua natura che lo inducono a interessarsi alla sorte altrui e (...) l'altrui felicità, sebbene egli non ne ricavi alcunché, eccetto il piacere di constatarla». Quello che Smith ci sta dicendo, piuttosto, è che la distanza, il numero e la non identificabilità – «a patto che non li abbia mai visti»- delle vittime, le rende meno presenti alla nostra intuizione morale e, quindi, meno importanti e capaci di suscitare una vera reazione. Dietro quei numeri enormi si nasconde una realtà di sofferenza e atrocità che, però, noi non percepiamo, proprio perché nascosta dai numeri. E se non la percepiamo, quella realtà tragica non ci spinge ad agire. «Se guardo alla massa, non agirò mai. Se guardo al singolo invece, si», soleva ripetere Madre Teresa di Calcutta.

Come dovremmo reagire a queste tragedie individuali e collettive? Se crediamo che ogni vita umana abbia un valore – e chi sarebbe disposto a negarlo o ad affermare che alcune vite valgono meno di altre? – la perdita di N vite dovrebbe essere N volte più dolorosa e grave della perdita di una singola vita. Dovrebbe toccarci e muoverci a compassione in modo proporzionalmente maggiore rispetto ad un singolo episodio. Addirittura, secondo alcuni, il valore della perdita di una vita dovrebbe aumentare con l'aumentare del numero di vite perse, perché le stragi o i genocidi mettono a repentaglio la stabilità stessa della convivenza sociale e quindi, al crescere delle vittime, dovrebbe crescere il valore di ogni singola vita perduta.

Nei fatti tuttavia noi non ragioniamo così, ma all'opposto. I modelli descrittivi ci dicono che il costo marginale della perdita di una vita è sempre decrescente. Cioè che, all'aumentare del numero delle morti, la reazione a ogni ulteriore vittima sarà via via più tenue. Immaginate che il Ministero dell'Università voglia finanziare un istituto di ricerca medica che ha sviluppato una nuova terapia per una grave malattia. Si parla di un finanziamento di 10 milioni di euro. Quante vite dovrebbe salvare questa terapia, per meritarsi un finanziamento così ingente? La cosa interessante è che nelle risposte della maggior parte degli interpellati, il numero cresce al crescere della popolazione a rischio di essere colpita da quella malattia.

In altre parole, se la malattia può contagiare al massimo 15.000 persone, allora, per giustificare il finanziamento, la terapia dovrebbe poter salvare almeno 9.000 persone. Se però la popolazione a rischio contagio è di 290.000, allora lo stesso finanziamento sarebbe giustificato solo se la terapia salvasse almeno 100.000 persone. Le 9000 vite salvate nel primo caso valgono di più, cioè quanto le 100.000 del secondo scenario (Fetherstonhaugh, D., et al. 1997. “Insensitivity to the value of human life: A study of psychophysical numbing”. Journal of Risk and Uncertainty, 14, pp. 283-300).