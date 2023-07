L’indispensabile presenza del Giffoni Film Festival

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ci sono festival glamour, festival commerciali, manifestazioni storiche e appuntamenti imperdibili. Poi c’è “l’indispensabile” Giffoni Film Festival. «Indispensabile per la crescita delle comunità e per lo sviluppo dei territori, per innescare il cambiamento, far circolare idee, alimentare emozioni, condividere valori»: è proprio “indispensabili” la parola chiave della 53esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 29 luglio.



Durante la conferenza stampa di presentazione, il fondatore Claudio Gubitosi ha sottolineato che: «Oggi scriviamo un'altra pagina che mette in evidenza ancora di più l'impegno che tutti noi dobbiamo promuovere per sostenere gli adolescenti in difficoltà. Voglio ricordare a tutti quel famoso testamento umano e morale che ci affidò nel 1982 Francois Truffaut. Quella frase scritta a mano “fra tutti i festival del cinema quello di Giffoni è il più necessario”, oggi irrompe dopo 41 anni in questo nostro incontro e nelle iniziative che si svilupperanno durante l'evento. Al necessario, aggiungiamo perciò “Indispensabile”».

Loading...

150 opere in concorso

In questa nuova edizione verranno presentate 150 opere in concorso, provenienti da 35 nazioni, e 50 fuori concorso, con un occhio come sempre speciale ai giovani, per i quali questo festival è pensato e ai quali è direttamente dedicato.

La casa dei fantasmi

Anteprime

Tra le anteprime più attese, in apertura della kermesse, ci sarà “L'ultima volta che siamo stati bambini”, esordio alla regia di Claudio Bisio. Ambientato a Roma, nell'estate del 1943, il film racconta di quattro bambini che giocano alla guerra mentre attorno a loro esplodono le bombe del vero conflitto armato. Il 23 luglio sarà la volta del teen-drama “Noi anni luce” di Tiziano Russo, con protagonisti Carolina Sala e Rocco Fasano, mentre il giorno dopo spazio all'attesissimo “Le stelle di Dora”, un film d'animazione che ripercorre la vita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per i più piccoli, grande attenzione per “La casa dei fantasmi”, film Disney che arriverà nei cinema il 23 agosto e che il pubblico e i giovani giurati di Giffoni potranno vedere in anteprima il 27 luglio.

L’ultima volta che siamo stati bambini

Eventi speciali

Al Giffoni Film Festival non mancano mai anche interessanti eventi speciali, come il game show musicale “Music Distraction” di DeAKids o il docufilm “Una meravigliosa avventura”, incentrato sul mondo di Dynamo Camp, una realtà importante dove ragazzi con gravi malattie vivono un'esperienza indimenticabile.Dopo il successo della prima stagione di “Pinocchio and Friends”, a Giffoni arriveranno due nuovi episodi tratti dalla seconda serie per avere un assaggio delle novità in uscita. Sempre nel campo della serialità ci sarà la presentazione della seconda stagione di “Blanca” e quella della nuova serie “Millennials”, un racconto ironico dei problemi relazionali e di coppia delle nuove generazioni.Tra gli eventi speciali più attesi c’è senza dubbio “BARBIE”, il film di Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, che sarà proposto il 25 luglio. L'ultimo giorno del festival, il 29 luglio, sarà invece il turno della presentazione de “I fantastici 5”, serie tv in quattro serate che sarà trasmessa su Canale 5. Al centro della trama ci sono l'attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti con disabilità della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, e del loro allenatore, Riccardo Bramanti, interpretato da Raoul Bova.