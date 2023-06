L’indomabile commissario Carrera

Ma Carrera è un uomo – e anche qui l'autore asseconda un altro cliché che però funziona - per il quale vita privata e lavoro sono un ossimoro, perché i disastri della prima sono indispensabili per alimentare il secondo. Nel romanzo, e nella vita, è il destino di chi deve tirare fuori il peggio di sé per dare il meglio ed è il destino che spetta ai “generosi”, a quelli che si dannano l'anima per fare giustizia perché va bene così.Ma in questa storia c'è anche qualcosa di più: il racconto della contemporaneità attraverso la descrizione delle vicende del protagonista – e del suo compagno di avventure, l'Arciere, un altro personaggio problematico, con poco futuro e attento ad inseguire solo la sua vendetta - finiscono con l'essere uno spaccato della modernità che vede l'individuo, il singolo, vinto e isolato. Almeno nella propria dimensione esistenziale.

Il cinismo

Il cinismo, più che un metodo, appare un rifugio dove i “rinnegati” possono avere la meglio o, per un poco, trovare conforto. Nel racconto c'è spazio anche per incrociare le storture, nate dal web, dei comportamenti sociali sui più giovani; così come emerge, più importante di quanto non sembri, la vicenda umana di Raimondo, amico di Carrera, barbone per scelta ed ex ingegnere, che sembra il più lucido di tutti.



“Favola per rinnegati”, Alessandro Bongiorni, Mondadori, pagg. 456, euro 18,50





